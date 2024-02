Zur Person Uschi Glas Uschi Glas, geboren 1944 in Landau an der Isar, arbeitete als Buchhalterin und Sekretärin, bis sie ihre Filmkarriere 1966 mit "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" startete.



Ihren endgültigen Durchbruch hatte sie 1968 mit dem Film "Zur Sache, Schätzchen" von May Spils.



Danach wendete sie sich Komödien zu, spielte oft an der Seite von Roy Black, trat in TV-Serien auf: In "Unsere schönsten Jahre" und "Zwei Münchner in Hamburg" an der Seite von Elmar Wepper, solo in "Anna Maria - eine Frau geht ihren Weg" und "Sylvia - eine Klasse für sich". In den "Fack ju Göhte"-Kinofilmen spielt sie eine ausgebrannte Lehrerin.



Uschi Glas hat drei erwachsene Kinder und lebt mit ihrem zweiten Mann, Dieter Hermann, in München.