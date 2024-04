Rohes Fleisch, Knochen und herkömmliches Hundefutter kommt Ursula Karven nicht in den Napf. Ihre Hündin Marley wird von ihr seit drei Jahren vegan ernährt. Frauchen und Tierchen teilen also einen Lifestyle: Ursula Karven entschied sich selbst 2019 für eine rein pflanzliche Ernährung und fühlt sich seit dem "gesünder und voller Energie", wie sie im Interview mit PETA erzählte. Auch Marley sei "fit wie ein Turnschuh", so Ursula Karven im Gespräch mit RTL. Einmal im Jahr lasse sie die Blutwerte ihres Lieblings testen - mit "fantastischen" Ergebnissen.

Was bei Marley in den Napf kommt, kocht Ursula Karven aus Zeitgründen nicht selbst. Sie greift auf fertiges, veganes Nass- und Trockenfutter zurück. Und manchmal fällt auch ein Snack von Mamas Teller: "Rohkost liebt sie, die liebt alles Gemüse und alle Früchte."



Ab und zu bekommt Marley dann aber trotzdem einen Knochen zugesteckt - für die Zähne. Außerdem nehmen Ursula Karven und ihre Labradoodle-Hündin beide Vitamin-B12.



Vitamin B12 ist u.a. wichtig für die Blutbildung und kommt in ausreichender Menge ausschließlich in tierischen Nahrungsmitteln vor. Die meisten veganen Menschen helfen deshalb mit Nahrungsergänzungsmitteln nach.