1. Drei Namen - Ein Künstler

Udo Jürgens kam am 30. September 1934 als Jürgen Udo Bockelmann im östereichischen Klagenfurt zu Welt. Der kleine Udo musizierte bereits seit frühester Kindheit mit einer Mundharmonika. Zum Klavierspielen kam er 1947.



Ein Jahr später ging er für ein Musikstudium ans Landeskonservatorium Klagenfurt. Nebenbei tingelte er durch Lokale und britische Soldatenclubs. Er legte sich den Künstlernamen Udo Bolan zu und gründete seine erste eigene Kapelle.



1950 gewann er als 16-Jähriger einen Kompositionswettbewerb in Österreich und bekam daraufhin seinen ersten Schallplattenvertrag in Deutschland. Aus Udo Bolan wurde Udo Jürgens - sein Künstlername, mit dem er bis zu seinem Tod erfolgreich war.

2. Ein Sex-Symbol, das nicht so heißt

In den 1960er-Jahren gab es die Wahl zum "Sexiest Man Alive" noch nicht, dafür aber den Wettbewerb "Idol des Jahres". Udo Jürgens verpasste den Titel 1969 nur knapp und landete auf dem zweiten Platz - vor ihm waren nur die Kennedy-Brüder.



Die Frauen lagen ihm immer schon zu Füßen. Udo Jürgens galt zeit seines Lebens als Charmeur und Aufreißer. Zwar war der Sänger zweimal verheiratet, doch Affären und Frauengeschichten brachten ihn immer wieder in die Schlagzeilen.



Aus seiner ersten Ehe stammen seine Kinder Jenny und John, außerdem hat er noch zwei uneheliche Töchter.

3. Wie Udo Jürgens den Bademantel salonfähig machte

Seine Auftritte im weißen Morgenmantel waren legendär. Doch wie wurde die ungewöhnlichen Bühnenkleidung zum Markenzeichen? Konzertveranstalter Hans-Werner Funke lüftete das Geheimnis:



"Das war 1969 bei seinem zweiten Auftritt in Hamburg. Das Konzert war zu Ende, aber die Leute gingen einfach nicht. Deshalb sagte ich: 'Udo, du musst noch mal raus.' Er hatte sein Bühnen-Outfit schon ausgezogen, also schmiss er sich den Bademantel über. Die Leute waren begeistert! Manche guckten genau hin, ob er noch eine Hose an hatte. Danach habe ich gesagt: 'Das machen wir jetzt immer.'"

4. War Udo Jürgens denn nun in New York, oder nicht?

Kurz und knapp: Ja, Udo Jürgens war mehrfach in New York - zum ersten Mal schon mit Anfang 20. Am 4. Juli heiratete er sogar seine zweite Frau Corinna Reinhold in der Metropole an der US-Ostküste.



Das Lied "Ich war noch niemals in New York" komponierte Udo Jürgens auch erst 1982. Seit 2007 gibt es ein gleichnamiges Musical mit den Liedern des Schlagerstars - übrigens das erfolgreichste jemals in Deutschland entwickelte Musical.

5. Unveröffentlichte Schätze: Sein Vermächtnis lebt weiter

Die Songs von Udo Jürgens sind nach wie vor bekannt und beliebt, doch nach seinem plötzlichen Tod in Folge von Herzversagen bei einem Spaziergang im Dezember 2014, lassen seine Kinder Jenny und John seine Musik weiterleben.



Im Dezember 2022 wurden ein neues Album aus Jürgens’ Nachlass unter dem Namen "Da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere" veröffentlicht. Auf dem Konzeptalbum finden sich auch bisher unveröffentlichte Songvarianten.



Am 27. September 2024 erschien anlässlich seines 90. Geburtstags postum das Album "Udo 90" mit dem bis dahin unveröffentlichten Titel "Als ich fortging". Das Album erreichte Platz 1 in Österreich, Platz 3 in den deutschen Albumcharts und Platz 9 in der Schweiz.

