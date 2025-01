09.01.2025 |

Zehn Jahre ist der Tod von Musiker Udo Jürgens bereits her - jetzt können Fans ihrer Musiklegende ein kleines Stück näher kommen, dank Online-Auktion. Rund 100 persönliche Gegenstände von Jürgen kommen dabei unter den Hammer.



Unter dem Titel "Udo - The Personal Collection of the Late Udo Jürgens" versteigert Sotheby's Schätze für jeden Geldbeutel: vom vergoldeten Füllfederhalter (ca. 150 bis 200 Euro) bis zum Bentley Cabrio (Schätzpreis 50.000 bis 70.000 Euro). Höhepunkt der Versteigerung soll der legendäre Konzertflügel aus transparentem Plexiglas sein. Das Instrument soll zwischen 20.000 und 30.000 Euro kosten.



Weitere Gegenstände der Versteigerung sind ein Bademantel mit den Unterschriften der deutschen Fußball-Nationalspieler der WM 2014, eine Jukebox, Kunstwerke oder Kleidungsstücke. Die Auktion findet vom 23. bis 30. Januar statt. Der Erlös kommt der Udo Jürgens Stiftung zugute, die sich für benachteiligte Kinder und Nachwuchskünstler einsetzt.

06.01.2025 | Nach Zusammenbruch: Reiner Calmund spricht über Herzprobleme

"Die Ärzte sagten, es sei wirklich knapp gewesen für mich", erklärt Reiner Calmund gegenüber der Bild-Zeitung. Gemeint ist damit ein Vorfall Anfang Dezember. Bei Dreharbeiten zur Vox-Show "Grill den Henssler" hatte der 76-Jährige mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Er sei am Set zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Dort wurde schnell festgestellt: Reiner Calmund litt unter Vorhofflimmern und Herzrhythmusstörungen. Der Grund: Seine Halsschlagader war zu 90 Prozent verstopft. Die Ärzte setzten ihm daraufhin einen Stent ein - ein Implantat, das verschlossene Blutgefäße offen hält. Inzwischen fühlt sich der ehemalige Fußballmanager nach der Verödung am Herzen und einem "Stromschlag mit dem Defibrillator, damit das Herz wieder in den richtigen Rhythmus kommt" wieder "topfit".

Zu Weihnachten gab es von seiner Frau dann auch noch das passende Geschenk: eine Smartwatch, "die zuverlässig anzeigt, dass mein EKG in Ordnung ist, meine Sauerstoffzufuhr stimmt, mein Herz im richtigen Rhythmus schlägt", so der 76-Jährige weiter.



Seiner geplanten Asien-Reise im Januar steht damit offenbar nichts mehr im Weg: "Mein Blutdruck stimmt ebenfalls, ich konnte mich also beruhigt auf die Urlaubs-Wochen vorbereiten und freue mich auf Sonne, Meer und jede Menge Entspannung."

02.01.2025 | Silvester-Schlagerbooom: Deshalb fehlte Sängerin Nicole

Es war eine fulminante Silvester-Sause, die Florian Silbereisen am Dienstagabend moderierte. Die Schlagerbooom-Edition zum Jahreswechsel hatte so einige Stars im Gepäck - nur einer musste kurzfristig absagen. Schlagersängerin Nicole fehlte überraschend.

"Leider ist sie erkrankt, die Grippe hat sie flachgelegt", erklärte Silbereisen seinem Publikum. Und auch die Sängerin meldete sich auf Instagram und drückte dort ihr Bedauern aus:

Ich bin an einem Virus erkrankt, der meine Atemwege und Stimme beeinträchtigt. [...] Schweren Herzens musste ich meinen Auftritt kurzfristig absagen - das tut mir unglaublich leid. Nicole Instagram