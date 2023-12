Am 21. Dezember 2014 starb Udo Jürgens mit 80 Jahren. Seine Kinder Jenny und John wollen sein musikalisches Vermächtnis weiterführen. Deswegen haben sie ein Best-Of seiner schönsten Weihnachtslieder auf drei CDs herausgebracht. 55 Songs in fünf Sprachen gibt es zu hören - von klassisch bis modern. "Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit" sollen besinnliche Stimmung in die Wohnzimmer bringen.



Ausgesucht wurden die einzelnen Stücke von Jenny und John Jürgens. Im Interview mit Sony Music erzählen sie, wie sie auf immer mehr Schätze ihres Vaters stießen. Beim Wühlen in Kisten fanden sie immer mehr alte Musikkassetten mit Aufnahmen ihres berühmten Vaters. Gar nicht so leicht, sich da zu entscheiden.