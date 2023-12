Am 21. Dezember 2014 starb Udo Jürgens mit 80 Jahren. Seine Kinder Jenny und John wollen sein musikalisches Vermächtnis weiterführen. Deswegen haben sie ein Best-Of seiner schönsten Weihnachtslieder auf drei CDs herausgebracht. 55 Songs in fünf Sprachen gibt es zu hören - von klassisch bis modern. "Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit" sollen besinnliche Stimmung in die Wohnzimmer bringen.



Ausgesucht wurden die einzelnen Stücke von Jenny und John Jürgens. Im Interview mit Sony Music erzählen sie, wie sie auf immer mehr Schätze ihres Vaters stießen. Beim Wühlen in Kisten fanden sie immer mehr alte Musikkassetten mit Aufnahmen ihres berühmten Vaters. Gar nicht so leicht, sich da zu entscheiden.

Weihnachten bei Udo Jürgens: Salz-Tannenbaum und Karpfen

Weihnachten bei Familie Jürgens lief immer sehr klassisch und harmonisch ab. "Zu essen gab es oft Karpfen, das war unser Weihnachtsklassiker. Ich erinnere mich aber auch an Gans oder Ente", schwelgt Jenny Jürgens in Erinnerungen.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Horst Ossinger

Udo Jürgens hatte früher immer einen besonderen Weihnachtswunsch: Er bestand auf einen "in Salz gebadeten Baum, der aussieht, als ob Schnee auf ihm liegt". Jenny Jürgens erinnert sich: "Das war immer ein irrsinniger Akt. Man stellt eine Art Salzpampe her, die man auf den Baum klebt. Und in meiner Erinnerung war unser Weihnachtsbaum immer riesig. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich selbst noch so klein war."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt