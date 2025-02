11.02.25 |

Tricia Tuttle ist seit diesem Jahr die neue Intendantin der Berlinale. Eines ihrer Ziele: mehr offenem Dialog - insbesondere nach den Antisemitismus-Vorwürfen, die die Berlinale im vergangenen Jahr ausgelöst hatte. Preisträger hatten während der Preisverleihung propalästinensische Positionen vertreten, die als einseitig und in einigen Fällen als antisemitisch kritisiert worden sind.



Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Tuttle im Interview: "So einseitig wie auf der Preisgala dürfen wir nicht noch einmal werden." Jeder solle seine Meinung in einem respektvollen Gespräch frei äußern dürfen.



"Natürlich sehe ich eine rote Linie, wo es in den Antisemitismus kippt", sagte die Amerikanerin. Für sie sei es aber wichtig, im Dialog zu bleiben, denn: "Je mehr die Debatte sich radikalisiert, desto dringender brauchen wir einen Ort für differenzierte Gespräche."



Tricia Tuttle folgt als Intendantin auf das Leitungsduo Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, die die Intendanz der Berlinale seit dem Jahr 2020 inne hatten.



Die Berlinale beginnt am kommenden Donnerstag (13. Februar) - Tickets sind seit Montag (10. Februar) online erhältlich.

Große Hollywood-Stars gehen bald wieder ins Rennen um den Goldenen Bären. Nun wurde das offizielle Programm der 75. Berlinale-Ausgabe vorgestellt - und damit auch, welche Schauspielerinnen und Schauspieler wahrscheinlich zum Festival kommen werden.



In der Regel reisen die Stars der Filme zu den Premieren oder Galas nach Berlin. Darunter könnte in diesem Jahr Timothée Chalamet sein. Das Biopic "Like A Complete Unknown" über den Musiker Bob Dylan soll beim Filmfestival in einer Special Gala außerhalb des Wettbewerbs gezeigt werden.



Auch Fans von Schauspieler Ethan Hawke, Margaret Qualley und Andrew Scott könnten ihrem Idol etwas näher kommen. Ihr gemeinsamer Film "Blue Moon" nimmt beim diesjährigen Festival am Wettbewerb teil und hat Chancen auf einen Goldenen Bären.

Bildrechte: IMAGO / Manfred Segerer

Zu möglichen weiteren Stars, die erwartet werden könnten, zählen Marion Cotillard, Jessica Chastain, Conan O'Brien oder A$AP Rocky - auch Filme mit ihnen in der Besetzung nehmen am Wettbewerb teil.



Insgesamt werden 19 Filme zwischen dem 13. und 23. Februar im Wettbewerb um den Goldenen Bären konkurrieren. Das komplette Programm gibt es hier.

"Orlando" oder "Michael Clayton" sind nur zwei bekannte Werke, in denen Schauspielerin Tilda Swinton zu sehen ist. Für ihre "atemberaubende Bandbreite" und ihren einzigartigen Beitrag zur Filmkunst wird sie bei der diesjährigen Berlinale mit dem Goldenen Ehrenbär für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.



Mit insgesamt 26 Filmen im Festivalprogramm und einer ehemaligen Rolle als Jury-Präsidentin ist Swinton schon lange Teil der Berlinale-Familie. Die Berlinale 1986 war übrigens das allererste Filmfestival, das die Schauspielerin jemals besuchte - damals mit ihrem Debütfilm "Caravaggio".

Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

In weniger als zwei Monaten weht wieder ein kleiner Hauch Hollywood durch die Hauptstadt, wenn vom 13. Februar bis 23. Februar wieder die internationalen Filmfestspiele Berlin stattfinden.

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services