Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause ist der wichtigste Medienpreis Deutschlands zurück. Am 16. November findet die Preisverleihung in München statt. Doch es geht jetzt schon los: mit dem "Tribute to Bambi"-Charity-Event am 19. Oktober.



Zugunsten der "Tribute to Bambi"-Stiftung werden Nazan Eckes und Riccardo Simonetti als Moderatorenduo durch den Abend in einem Berliner Hotel führen. Etwa 300 Gäste aus Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik werden erwartet, um bei einem Chartiy-Dinner Spenden für Kinder in Not zu sammeln.