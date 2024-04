"Ich bin so weit", hieß es bei Reese Witherspoon, die ein Foto mit Sonnenfinsternis-Brille in ihrer Instagram-Story postete. Wenig später gab es die Bestätigung: "Ja... ich habe sie gesehen". Damit war sie nicht die einzige, denn auch Jessica Biel blickte witzig grinsend mit bunter Brille in die Kamera und animierte sogar noch ihre Follower: "Wenn du so eine Brille hast... geh jetzt raus!!"