Er machte den Schnurrbart und bunte Hawaii-Hemden sexy, begeisterte mit einem umwerfend-verschmitzten Lächeln und spielte nach "Magnum" in zahlreichen Hollywood-Filmen und Serien: Tom Selleck wird am 29. Januar 80 Jahre alt! Der eher schüchterne Star hat nie viel über sich verraten - doch ein paar überraschende Infos über sein Leben gibt es trotzdem:

Wäre es nach Tom Selleck gegangen, dann wäre er heute nicht als Schauspieler, sondern als Sportler berühmt. "Ich hatte nicht das geringste Interesse daran, Schauspieler zu werden", erinnert er sich an seine Jugend. Er träumte von einer Karriere als Basketball-Profi. Mit einem Pepsi-Werbespot verdiente der Betriebswirtschafts-Student Ende der 1960er-Jahre in Los Angeles offenbar dringend benötigtes Geld dazu und kam über Umwege zur Schauspielerei: "Es ist eine lange Geschichte, aber die kurze Version lautet: Ich musste Geld verdienen."

Also doch kein Sportler - nach ersten Erfolgen setzte Tom Selleck dann aber alles daran, weiter als Schauspieler arbeiten zu können. Die Serie um den charmanten Privatdetektiv Thomas Magnum brachte ihm 1980 den Durchbruch. Doch beinahe wäre das nichts geworden: Tom Selleck hatte keine Lust auf die Serie.

Ich hatte das Drehbuch zur Pilotfolge gelesen und es hat mir wirklich nicht gefallen. [...] Ich hatte schon sechs unverkaufte Pilotfilme für andere Serien gemacht. Magnum fühlte sich wie eine weitere an.

Wenn man das Leben von Tom Selleck näher unter die Lupe nimmt, landet man immer wieder bei Anekdoten, die zeigen: Dieser Mann ist wirklich kein typischer Hollywood-Star! Klar, während der Dreharbeiten auf Hawaii zu leben, war schön. Und dass Tom Selleck sein "winziges Haus" dort liebte, es später von seinem ersten "Magnum"-Geld auch kaufen konnte, ist natürlich auch toll. Aber was hat ihm auf Hawaii wirklich am meisten Spaß gemacht? Die Zeit mit seinen Kumpels vom Kanu-Club!

Ich gehörte einem Verein an, der sich Outrigger Canoe Club nannte, und das waren Leute aus der Gegend. Und, ja, sie wussten irgendwie, dass ich ein Schauspieler war, aber diese Zeit [...] war großartig.

Doch der Erfolg von "Magnum" forderte auch seinen Tribut. "Star Wars"-Schöpfer George Lucas und Steven Spielberg hatten ihn zum Vorsprechen für die neue Abenteuerreihe "Indiana Jones" eingeladen. Doch weil er beim Sender CBS unter Vertrag stand, musste Selleck die "Indy"-Traumrolle ausschlagen - sie ging an Harrison Ford. Das war durchaus eine Enttäuschung für ihn, erzählte Tom Selleck im Interview. Um dann gleich wieder versöhnlich und recht bescheiden zu ergänzen: "Ich glaube, die Dinge haben sich für mich und für Harrison ziemlich gut entwickelt"

Es ist nicht Hawaii, aber eine Avocado-Farm in Kalifornien klingt für europäische Ohren ja auch ziemlich exotisch. Auf dem 25 Hektar großen Anwesen lebt er mit seiner zweiten Frau Jillie Mack und genießt die Landarbeit. Es erdet ihn, wenn er sieht wie die selbst gepflanzten Wildblumen sich machen: "Ich weiß, es klingt blöd, aber ich beobachte sie einfach beim Wachsen", gibt Tom Selleck zu.

Zum 80. Geburtstag darf man auch zu einer langjährigen und offenbar ziemlich glücklichen Ehe gratulieren, oder? Für Tom Selleck hatte die Familie immer Priorität - also seine Frau Jillie, mit der er seit 1987 verheiratet ist, die gemeinsame Tochter Hannah und sein erwachsener Sohn Kevin aus der Ehe mit Jacqueline Ray. Selleck sagt, er liebe vor allem "die Freundschaft" zwischen ihm und seiner Frau und fügt hinzu: "Und Jillies Sinn für Humor."

P.S.: Aufhören will Tom Selleck übrigens noch lange nicht: "Egal, was passiert, ich möchte weiterarbeiten", versichert der Schauspieler im Interview. Sein ganzes Leben lang habe er vor der Kamera gestanden. Bis zum "letzten Job" wolle er weitermachen. Fans dürfen sich also auf weitere Rollen freuen!