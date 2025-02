Tricia Tuttle ist seit diesem Jahr die neue Intendantin der Berlinale. Eines ihrer Ziele: mehr offenem Dialog - insbesondere nach den Antisemitismus-Vorwürfen, die die Berlinale im vergangenen Jahr ausgelöst hatte. Preisträger hatten während der Preisverleihung propalästinensische Positionen vertreten, die als einseitig und in einigen Fällen als antisemitisch kritisiert worden sind.



Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Tuttle im Interview: "So einseitig wie auf der Preisgala dürfen wir nicht noch einmal werden." Jeder solle seine Meinung in einem respektvollen Gespräch frei äußern dürfen.



"Natürlich sehe ich eine rote Linie, wo es in den Antisemitismus kippt", sagte die Amerikanerin. Für sie sei es aber wichtig, im Dialog zu bleiben, denn: "Je mehr die Debatte sich radikalisiert, desto dringender brauchen wir einen Ort für differenzierte Gespräche."