Geplatzte Träume und Freundschaften

Til Schweiger ist nicht erst seit gestern umstritten. Die Vorwürfe rund um "Manta, Manta - Zwoter Teil" waren der Peak einer Reihe an Skandalen. Einige Kollegen gingen deshalb auf Distanz - was den 60-Jährigen sehr trifft.

Letztes Jahr konnte man genau sehen, wer sich gemeldet hat und wer sich nicht gemeldet hat. [...] Dass Matthias [Schweighöfer] sich nicht meldet, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Weil, mit Matthias habe ich seit Jahren keinen Kontakt mehr und wir waren mal sehr, sehr, sehr eng. Der war für mich wie so ein kleiner Bruder. Til Schweiger Hotel Matze

Die einstigen Freunde gingen viele Jahre nicht nur privat, sondern auch auf der Leinwand durch dick und dünn. Til und Matthias standen als Duo für Film-Hits wie "Keinohrhasen", "Zweiohrküken" oder "Kokowääh 2" zusammen vor der Kamera. "Aber in dem Moment, wo er dann so auf eigenen Füßen stand - nie wieder was von ihm gehört."

Aus "Tatort"-Kumpel werden Fremde

Auch seine einstigen "Tatort"-Kollegen Fahri Yardim und Tim Wilde haben Til Schweiger nach eigener Aussage hängen lassen.

Was mich schon auch bewegt hat, ist, dass Fahri sich nicht mehr gemeldet hat. Und den habe ich überallhin mitgenommen, überall. Der hat immer gesagt: [...] Ohne dich würde ich jetzt noch den Gemüsehändler spielen. Ich hab dir so viel zu verdanken.' Und dann war er auf einmal weg. Til Schweiger Hotel Matze

Erst reden, dann denken

Mittlerweile konnten einige Vorwürfe vom "Manta, Manta"-Set in einer Untersuchung des verantwortlichen Filmstudios Constantin zum Teil entkräftet werden.



Doch auch schon vorher gab es immer wieder Situationen im Leben von Til Schweiger, in denen er andere vor den Kopf gestoßen habe - das wisse er mittlerweile. "Ich habe einige Menschen verletzt."



Schon seine Mutter habe früher immer gesagt: "Til, kannst du einmal Luft holen und einmal nachdenken bevor du redest?" Doch er sei eben Schütze - und die tragen ihr Herz nunmal auf der Zunge, so Schweiger.

Weil ich eben immer die Wahrheit sage und das ausspreche, was ich denke, verletze ich Leute. Ich will sie aber doch gar nicht verletzen.

Bei ihm steht das "große Gefühl" eben immer über dem "klaren Verstand". "So bin ich halt."

