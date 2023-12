Gefeiert wird der 60. Geburtstag von Til Schweiger relativ bescheiden im Kreise der Familie. Doch schon bald könnte Til Schweiger aus dem Tal der Tränen wie Phönix aus der Asche steigen. Denn Star-Regisseur Guy Ritchie hat ihn im Film "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" besetzt.

Als Regisseur wird Til Schweiger auch wieder aktiv sein. Er verfilmt den Bestseller "Das Café am Rande der Welt". In John Streleckys "Erzählung über den Sinn des Lebens" wird Schweiger Regie führen und neben Tim Oliver Schultz, Paula Kalenberg und Timur Bartels auch vor der Kamera stehen.



Gedreht werden soll in Berlin, München und der Uckermark in Brandenburg. Til Schweiger wird die Rolle des Cafébesitzers Mike übernehmen.