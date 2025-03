Bildrechte: IMAGO/UPI Photo

04:38 Uhr | Bester Film

Nun wird der wichtigste Oscar überhaupt vergeben, der für den besten Film. Schauspieler Billy Crystal und Meg Ryan präsentieren die Kategorie. Die beiden wurden 1989 mit dem Film "Harry und Sally" Kult.



And the Oscar goes to: "Anora"! Mit fünf Preisen ist der Film von Regisseur Sean Baker also der Abräumer des Abends und setzt sich gegen die Konkurrenz durch.



Die Macher von "The Brutalist" und "Emilia Pérez" haben sich mit 10 und 13 Nominierungen sicherlich mehr erhofft.

04:38 Uhr | Beste Hauptdarstellerin

Fünf grandiose Schauspielerinnen werden von Emma Stone, die im letzten Jahr den Oscar für ihre Rolle in "Poor Things" gewann, präsentiert.



In diesem Jahr über die Auszeichnung freuen darf sich: Mikey Madison in "Anora". Das ist eine kleine Überraschung, sahen die Buchmacher doch Demi Moore ganz weit vorn. Für die 25-jährige Mikey Madison ist es der erste Oscar für ihre Rolle einer Sexarbeiterin - für "Anora" an diesem Abend der vierte.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Invision | Jordan Strauss

04:28 Uhr | Beste Regie

Aller guten Dinge sind drei: Sean Baker schafft den Hattrick und nimmt bereits die dritte Auszeichnung für "Anora" mit nach Hause - diesmal für die beste Regie. Die Gelegenheit nutz er, um seiner Mutter zum Geburtstag zu gratulieren und ihr den Preis zu widmen.



Übergeben wurde der Preis übrigens von Regie-Legende Quentin Tarantino.

04:22 Uhr | Bester Hauptdarsteller

Nun wird es das erste Mal richtig spannend. Vorjahresgewinner Cillian Murphy ("Oppenheimer") präsentiert die Nominierten.



Freuen darf sich Adrien Brody für seine Rolle als jüdischer Architekt in "The Brutalist". Für ihn ist es nach 2003 der zweite Oscar. Timothée Chalamet ("Like A Complete Unknown") geht leer aus. Beide wurden als heiße Favoriten gehandelt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Invision | Jordan Strauss

Auf dem Weg zur Bühne bemerkte er, dass er noch einen Kaugummi im Mund hat - und warf diesen kurzerhand seiner Partnerin Georgina Chapman zu. Sie versuchte, ihn aufzufangen. Verübeln kann man es ihm nicht, müssen die Gäste doch stundenlang im Saal sitzen und dürfen nicht aufstehen, etwa um zu essen oder trinken.



Sichtlich gerührt bedankte sich Adrien Brody ausführlich beim Publikum und seiner Familie - und überzog seine Redezeit. Es wurde Musik eingespielt, um ihn zum Ende zu bringen. "Ich höre gleich auf", sagte er. "Bitte schalten Sie die Musik aus. Ich habe das schon mal gemacht." Am Ende seiner Rede wurde er politisch und sprach sich gegen Antisemitismus und Rassismus aus.

04:00 Uhr | Beste Filmmusik

Der deutsche Komponist und Musiker Volker Bertelmann hat sich im Rennen um den Oscar für die beste Filmmusik gegen den Briten Daniel Blumberg geschlagen geben müssen.



Sichtlich nervös holt Daniel Blumberg sich den Oscar für die beste Filmmusik auf der Bühne ab. Der 35-jährige Filmkomponist heimst für seine Arbeit an "The Brutalist" bei seiner ersten Nominierung gleich den Sieg ein. Damit hat nun auch dieser Film zwei Oscars. Es bleibt ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

03:55 Uhr | Bester internationaler Film

Dieser Oscar geht nach Brasilien. Der Film "Ainda estou aqui" ("I’m Still Here") des Regisseurs Walter Salles holt sich den Goldjungen als bester internationaler Film. Das heißt also auch: Leider keine Auszeichnung für "Die Saat des heiligen Feigenbaums", der unter anderem in Deutschland produziert worden ist.

03:50 Uhr | Beste Kamera

In dieser Kategorie kann "The Brutalist" um den britischen Kameramann Laurie "Lol" Crawley den ersten Oscar einheimsen. Bisher ging der Film, der als großer Mitfavorit gilt, leer aus. Bis jetzt ...

03:40 Uhr | Hommage an Gene Hackman

Nun wird es still im Dolby Theatre. Schauspieler Morgan Freeman spricht mit bewegenden Worten über Hollywood-Ikone Gene Hackman, der vergangene Woche in seinem Haus bei Santa Fe tot aufgefunden wurde. Die beiden hatten u.a. in dem Western "Erbarmungslos" (1992) gemeinsam vor der Kamera gestanden.



Danach wird auf einer Leinwand Schauspielerinnen, Schauspielern und Filmschaffenden gedacht, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Untermalt wird das Ganze von orchestraler Livemusik.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Invision | Chris Pizzello

03:35 Uhr | Bester Kurzfilm

Regisseurin Victoria Warmerdam und Produzent Trent gewinnen mit "I'm Not a Robot" den Oscar für den besten Kurzfilm.

03:25 Uhr | Bester Sound und Beste Visual-Effects

Hier räumt der Film "Dune: Part Two" gleich doppelt ab. Miley Cyrus und Miles Teller überreichen den Sound-Oscar dem Sound-Team von Denis Villeneuves Blockbuster.



Effektkünstler Gerd Nefzer bekommt für seine Arbeit an "Dune: Part Two" den Preis für die besten visuellen Effekte. Damit geht mindestens ein Oscar nach Deutschland. "Dankeschön, das ist großartig!", ruft der Schwäbisch-Haller auf Deutsch nach seinem Sieg. Für ihn ist es bereits der dritte Oscar.



Damit zieht der Science-Fiction-Film nach der Hälfte der Preisverleihung mit zwei gewonnenen Oscars gleich mit "Anora", "Wicked" und "Emilia Pérez". Noch ist kein klarer Favorit auszumachen.

Bildrechte: IMAGO/UPI Photo

03:22 Uhr | Besonderer Moment für besondere Helden

Standing Ovations und viel Applaus gibt es für die Feuerwehr von Los Angeles. Ausgewählte Mitglieder der Rettungskräfte werden auf die Bühne geladen und ausgezeichnet - zum Dank für ihren Einsatz während der schrecklichen Brände im Januar.

03:09 Uhr | Bester Dokumentar-Kurzfilm und Bester Dokumentarfilm

Regisseurin und Produzentin Molly O'Brian und Co-Produzentin Lisa Remington setzen sich mit "The Only Girl in the Orchestra" in der Kategorie des besten Dokumentar-Kurzfilms durch.



Glückwunsch auch an die Macher des Dokumentarfilms "No other Land". Die palästinensisch-norwegische Koproduktion hatte im Februar 2024 auf der Berlinale ihre Weltpremiere und wurde dort bereits mit dem Berlinale-Dokumentarfilmpreis und dem Panorama Publikums-Preis in der Kategorie Dokumentarfilm ausgezeichnet. Nun also auch der Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. In der Dankesrede wird das Thema des Films - der ständige Konflikt zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Volk - nochmals aufgegriffen.

02:59 Uhr | Bester Song

Der Saal tobt und niemanden hält es auf den Sitzen, als "Rolling Stones"-Frontmann Mick Jagger die Bühne betritt. Er vergibt den Preis für den besten Song in einem Film. Der Oscar geht an "El Mal" aus "Emilia Pérez" von Clément Ducol, Camille und Jacques Audiard.



Das Oscar-Rennen ist noch längst nicht entschieden: Bis jetzt ist es eine knappe Geschichte. Sowohl "Anora" als auch "Wicked" und "Emilia Pérez" haben jeweils zwei Preise abgeräumt.

02:54 Uhr | Bestes Szenenbild

Ben Stiller verkündet den Siegerfilm in dieser Kategorie: Hier kann "Wicked" abräumen und erhält den Oscar für das beste Szenenbild für seine opulenten Kulissen.

02:43 Uhr | Beste Nebendarstellerin

Jetzt brechen alle Dämme: Zoe Saldana gewinnt den Oscar als beste Nebendarstellerin im Musical-Thriller "Emilia Pérez". Die Schauspielerin triumphiert und holt sich wie erwartet die Trophäe.



Unter Tränen nimmt die Amerikanerin den Oscar entgegen und ehrt ihre Familie. "Ich bin ein Kind von Immigranten", betont sie dabei emotional. Ein klares Plädoyer für mehr Toleranz und Offenheit in den USA.

02:40 Uhr | Bester Schnitt

Mit dem Oscar für den besten Schnitt werden die Filmeditoren eines Films geehrt. Schauspielerin Darryl Hanah präsentiert die Kategorie. Als sie die Bühne betritt, sagt sie: "Support Ukraine" (deutsch: "Unterstützt die Ukraine"). Den Preis nimmt dann der Film "Anora" mit nach Hause. Nach "Bestes Originaldrehbuch" holt sich Sean Baker auch die Trophäe in dieser Kategorie.

02:25 Uhr | James-Bond-Tribut

Nachdem Barbara und Michael Broccoli, die langjährigen Produzenten der James-Bond-Reihe, verkündet hatten, dass sie die kreative Kontrolle an Amazon abgegeben haben, ist dieses Ende einer Ära auch Thema an diesem Abend. Schauspielerin Halle Berry hält eine flammende Rede, danach gibt es eine mitreißende Shownummer mit einem Medley aus den besten Bond-Titelsongs. Getanzt von Margaret Qualley, gesunden von Raye, Doja Cat und Lisa.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Invision | Chris Pizzello

02:20 Uhr | Bestes Make-Up und Bestes Hair-Styling

In dieser Kategorie geht der Oscar an den Film "The Substance" mit Demi Moore. Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon und Marilyne Scarselli werden für ihre Leistungen prämiert.

02:05 Uhr | Bestes Originaldrehbuch und Bestes adaptiertes Drehbuch

Ohne Drehbuch kein Film: Der Oscar für das beste Originaldrehbuch geht an Sean Baker für "Anora". Laudatorin ist Amy Poehler.



Die Schauspielerin und Produzentin überreicht auch den Preis für das Beste adaptierte Drehbuch an Peter Straughan für "Konklave". Dieser Oscar geht also indirekt auch nach Deutschland, denn der Regisseur des Films ist der in Wolfsburg geborene Edward Berger.

01:58 Uhr | Bestes Kostümdesign

In dieser Kategorie hätte die Münchnerin Lisy Christl Chancen auf einen Oscar gehabt, sie hat die Outfits für "Konklave" entworfen. Doch der Preis geht an den US-amerikanischen Kostümbildner Paul Tazewell für seine Kostüme in "Wicked". Er ist damit der erste dunkelhäutige Mann, der in dieser Kategorie einen Oscar mit nach Hause nehmen kann.

01:40 Uhr | Bester Animationsfilm und Bester animierter Kurzfilm