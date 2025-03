03:25 Uhr | Bester Sound und Beste Visual-Effects

Hier räumt der Film "Dune: Part Two" gleich doppelt ab. Miley Cyrus und Miles Teller überreichen den Sound-Oscar dem Sound-Team von Denis Villeneuves Blockbuster.



Effektkünstler Gerd Nefzer bekommt für seine Arbeit an "Dune: Part Two" den Preis für die besten visuellen Effekte. Damit geht mindestens ein Oscar nach Deutschland. "Dankeschön, das ist großartig!", ruft der Schwäbisch-Haller auf Deutsch nach seinem Sieg.



Damit zieht der Science-Fiction-Film nach der Hälfte der Preisverleihung mit zwei gewonnenen Oscars gleich mit "Anora", "Wicked" und "Emilia Pérez". Noch ist kein klarer Favorit auszumachen.

03:22 Uhr | Besonderer Moment für besondere Helden

Standing Ovations und viel Applaus gibt es für die Feuerwehr von Los Angeles. Ausgewählte Mitglieder der Rettungskräfte werden auf die Bühne geladen und ausgezeichnet - zum Dank für ihren Einsatz während der schrecklichen Brände im Januar.

03:09 Uhr | Bester Dokumentar-Kurzfilm und Bester Dokumentarfilm

Regisseurin und Produzentin Molly O'Brian und Co-Produzentin Lisa Remington setzen sich mit "The Only Girl in the Orchestra" in der Kategorie des besten Dokumentar-Kurzfilms durch.



Glückwunsch auch an die Macher des Dokumentarfilms "No other Land". Die palästinensisch-norwegische Koproduktion hatte im Februar 2024 auf der Berlinale seine Weltpremiere und wurde dort bereits mit dem Berlinale-Dokumentarfilmpreis und dem Panorama Publikums-Preis in der Kategorie Dokumentarfilm ausgezeichnet. Nun also auch der Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. In der Dankesrede wird das Thema des Films - der ständige Konflikt zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Volk - nochmals aufgegriffen.

02:59 Uhr | Bester Song

Der Saal tobt und niemanden hält es auf den Sitzen, als "Rolling Stones"-Frontmann Mick Jagger die Bühne betritt. Er vergibt den Preis für den besten Song in einem Film. Der Oscar geht an "El Mal" aus "Emilia Pérez" von Clément Ducol, Camille und Jacques Audiard.



Das Oscar-Rennen ist noch längst nicht entschieden: Bis jetzt ist es eine knappe Geschichte. Sowohl "Anora", "Wicked" und "Emilia Pérez" haben jeweils zwei Preise abgeräumt.

02:54 Uhr | Bestes Szenenbild

Ben Stiller verkündet den Siegerfilm in dieser Kategorie: Hier kann "Wicked" abräumen und erhält den Oscar für das beste Szenenbild für seine opulenten Kulissen.

02:43 Uhr | Beste Nebendarstellerin

Jetzt brechen alle Dämme: Zoe Saldana gewinnt den Oscar als beste Nebendarstellerin im Musical-Thriller "Emilia Pérez". Die Schauspielerin triumphiert und holt sich wie erwartet die Trophäe.



Unter Tränen nimmt die Amerikanerin den Oscar entgegen und ehrt ihre Familie. "Ich bin ein Kind von Immigranten", betont sie dabei emotional. Ein klares Plädoyer für mehr Toleranz und Offenheit in den USA.

02:40 Uhr | Bester Schnitt

Mit dem Oscar für den besten Schnitt werden die Filmeditoren eines Films geehrt. Schauspielerin Darryl Hanah präsentiert die Kategorie. Als sie die Bühne betritt, sagt sie: "Support Ukraine" (deutsch: "Unterstützt die Ukraine"). Den Preis nimmt dann der Film "Anora" mit nach Hause. Nach "Bestes Originaldrehbuch" holt sich Sean Baker auch die Trophäe in dieser Kategorie.

02:25 Uhr | James-Bond-Tribut

Nachdem Barbara und Michael Broccoli, die langjährigen Produzenten der James-Bond-Reihe verkündet hatten, dass sie die kreative Kontrolle an Amazon abgegeben haben, ist dieses Ende einer Ära auch Thema an diesem Abend. Schauspieleirn Halle Berry hält eine flammende Rede, danach gibt es eine mitreißende Shownummer mit einem Medley der besten Bond-Titelsongs. Getanzt von Margaret Qualley, gesunden von Raye, Doja Cat und Lisa.

02:20 Uhr | Bestes Make-Up und Bestes Hair-Styling

In dieser Kategorie geht der Oscar an den Film "The Substance" mit Demi Moore. Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon und Marilyne Scarselli werden für ihre Leistungen prämiert.

02:05 Uhr | Bestes Originaldrehbuch und Bestes adaptiertes Drehbuch

Ohne Drehbuch kein Film: Der Oscar für das beste Originaldrehbuch geht an Sean Baker für "Anora". Laudatorin ist Amy Poehler.



Die Schauspielerin und Produzentin überreicht auch den Preis für das Beste adaptierte Drehbuch an Peter Straughan für "Konklave". Dieser Oscar geht also indirekt auch nach Deutschland, denn der Regisseur des Films ist der in Wolfsburg geborene Edward Berger.

01:58 Uhr | Bestes Kostümdesign

In dieser Kategorie hätte die Münchnerin Lisy Christl Chancen auf einen Oscar gehabt, sie hat die Outfits für "Konklave" entworfen. Doch der Preis geht an den US-amerikanischen Kostümbildner Paul Tazewell für seine Kostüme in "Wicked". Er ist damit der erste dunkelhäutige Mann, der in dieser Kategorie einen Oscar mit nach Hause nehmen kann.

01:40 Uhr | Bester Animationsfilm und Bester animierter Kurzfilm

Große Überraschung: Der Preis für den besten Animationsfilm geht nicht an eine Disney-Produktion, sondern ein lettischer Film bekommt den Preis. Das Abenteuer "Flow" über eine Katze auf großer Reise ist auch noch als Bester internationaler Spielfilm nominiert.



"In the Shadow of the Cypress" bekommt kurz danach den Oscar als Bester animierter Kurzfilm. In beiden Kategorien werden die Trophäen von Goldie Hawn und von Andrew Garfield verkündet und überreicht.

01:30 Uhr | Bester Nebendarsteller