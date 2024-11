In letzter Zeit musste Thomas Gottschalk einiges an Kritik einstecken. Da ging es um Grapsch-Vorwürfe , Ohrfeigen für seine Söhne und generell um eine Haltung, die inzwischen ein bisschen angestaubt wirkt. Nun hat Entertainer Gottschalk sich in seinem Podcast "Die Supernasen" offenbar erneut in die Nesseln gesetzt: Im Gespräch mit seinem Kollegen Mike Krüger scherzt er über seinen bevorstehenden Auftritt in der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen. Und dann fiel der Satz, über den jetzt alle reden:

Fazit: Thomas Gottschalk verteidigt seine Sicht der Dinge, seine Einschätzung, was man sagen darf.



Maite Kelly hingegen denkt auch an andere. An Mädchen und Frauen, deren Selbstbewusstsein vielleicht nicht so gefestigt ist, wie ihr eigenes. "Deswegen sind solche entwürdigenden Sätze, Taten oder Gesten inakzeptabel", findet die Sängerin.



Maite Kelly bestätigte BRISANT am Donnerstag (28.11.) ihre Aussagen in Bild. Thomas Gottschalk war auf Anfrage von BRISANT zu keiner Stellungnahme bereit.