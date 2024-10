Auf die Interviewfrage, ob er verbittert sei, antwortet Thomas Gottschalk, er sei "nur in mancher Beziehung verunsichert und bemerke bisweilen: Es war mal anders."



Der Entertainer betrete heute auch keinen Aufzug mehr, in dem nur eine Frau steht. "Was mache ich, wenn sie im zweiten Stock rausrennt und ruft: '#MeToo, der hat mich angefasst!'?", so Gottschalk.