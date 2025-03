Zum Hintergrund: In den 80er-Jahren wurde Thomas Anders zusammen mit Dieter Bohlen in der damaligen Sowjetunion zum Superstar, füllte auch als Solo-Künstler große Konzerthallen. Bis heute hat "Modern Talking" in Russland noch viele Fans. Anders ist nach eigenen Angaben bisher 13 Mal im Kreml aufgetreten.



Jetzt hoffe er, dass Europa stark genug werde, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump Paroli zu bieten. "Aber wenn dieser Frieden ein Diktatfrieden wird, kann ich nicht durch Russland touren und so tun, als wäre es Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, es muss für mich ein wirklicher Neubeginn sein", erklärt er.