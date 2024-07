Dieser Song ist einer der Lieblingssongs der Swifties - und das nicht ohne Grund. Taylor Swift wird nicht umsonst immer wieder für ihre Songwriting-Qualitäten gelobt.



Um das zu verstehen, führt kein Weg an "All Too Well" vorbei. Ein Lied über eine gescheiterte Beziehung und die Schwierigkeiten, über den Schmerz hinwegzukommen. All das wird anhand von, natürlich, Taylors Ex-Beziehung erzählt, und doch so, dass sich jeder in genau dieser Geschichte wiederfinden kann.



"All Too Well" fängt die bittersüßen Erinnerungen und die emotionale Tiefe einer vergangenen Liebe ein, an die sich Taylor Swift nur "allzu gut" erinnern kann.



Wer sich ganz in der Geschichte verlieren will, sollte sich unbedingt das Musikvideo dazu ansehen.



Beste Zeile: "Just between us, did the love affair maim you too?"