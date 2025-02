Für die Zuschauer aber hielt der Super Bowl in New Orleans, was er versprach: Mega-Show, viele Stars - und die Underdogs gingen als Sieger vom Platz!



In der mit Spannung erwarteten Halbzeitshow überraschte Ex-Tennis-Ass Serena Williams, die zur Musik von Kendrick Lamar auf der Bühne tanzte.



Als der seinen mit fünf Grammys ausgezeichneten Battle-Track "Not Like Us" spielte, brandete großer Jubel auf. Mit dem Superhit hatte Lamar im vergangenen Jahr nach Meinung vieler Fans das Rap-Duell gegen den Kanadier Drake für sich entschieden.