Ein 19-jähriger radikalisierter Islamist hatte nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden Anschläge vorbereitet und es auch auf die Shows der US-Sängerin in der österreichischen Hauptstadt abgesehen.



Er wurde in Ternitz rund 75 Kilometer südwestlich von Wien aufgespürt. Die Polizei nahm neben dem 19-Jährigen auch einen 17-Jährigen fest und verhörte zudem einen 15-Jährigen. Beide hätten Kontakt mit dem 19-Jährigen gehabt.



Der 19-jährige Hauptverdächtige ist nach Angaben der Polizei voll geständig. Er wollte im Rahmen der Taylor-Swift-Konzerte in Wien Sprengstoff und Stichwaffen einsetzen und damit viele Menschen töten. Er habe konkrete Anschlagsvorbereitungen getroffen, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im Bundesinnenministerium.



Eine Konzertkarte habe er nicht gehabt, sondern habe im Umfeld des Stadions zuschlagen wollen. Er sei Teil eines islamistischen Netzwerks gewesen, das der Polizei bekannt gewesen sei. Er habe sich online über den Bau von Bomben informiert. Bei seinem umfangreichen Geständnis habe er gesagt, dass er die Absicht hatte, "entweder heute oder morgen sich selbst und eine große Menschenmenge zu töten", sagte Haijawi-Pirchner am Donnerstag (08. August).