Offenbar hat sich Taylor Swift die komplette TV-Debatte (ca. 90 Minuten) angeschaut. Danach schrieb sie, dass Kamala Harris "eine begabte Anführerin mit eruhiger Hand" sei und dass die Menschen in den USA "so viel mehr erreichen, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden". Eine klare Absage an Donald Trump.