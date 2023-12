Dass die Zahl 13 ihre Glückszahl ist, ist kein Zufall. Am 13. Dezember hat Taylor Swift Geburtstag - und den feierte sie in diesem Jahr im New Yorker Nachtclub "Outer Heaven". Einer schien jedoch mit Abwesenheit zu glänzen: Taylors neuer Freund Travis Kelce war nicht bei der Party dabei.



Medienberichten zufolge musste er für ein Training in Kansas City bleiben. Fans von Taylor Swift sind dennoch enttäuscht: Wenige Tage vor ihrem Geburtstag machten Gerüchte die Runde, dass Travis plane, an Swifts Geburtstag um ihre Hand anzuhalten. Daraus ist offensichtlich nichts geworden.