Nach dem Tod eines Fans beim ersten Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro hat der Popstar den zweiten Auftritt in der brasilianischen Millionenmetropole wegen der aktuellen Hitzewelle auf Montag (20.11.) verschoben.

"Wir haben die Entscheidung getroffen, den heutigen Auftritt wegen der extremen Temperaturen in Rio zu verschieben", schreibt Swift auf Instagram. "Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, meiner Kollegen und Teammitglieder stehen immer an erster Stelle."

Brasilien ächzt derzeit unter wahren Rekordtemperaturen. Am Samstag (18.11.), dem Tag an dem das zweite Konzert stattfinden sollte, waren in Rio 42,5 Grad gemessen worden. Bei dem Konzert am Tag zuvor war ein 23-jähriger Fan kollabiert. Die junge Frau wurde nach Angaben des Nachrichtenportals G1 in ein Krankenhaus gebracht und starb.