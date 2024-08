Vor mehr als einem Jahr war klar: Taylor Swift kommt nach Europa. Am 9. Mai 2024 war es endlich so weit: ihr erstes Konzert in Europa - Paris. Dreieinhalb Monate, 18 Städte und 45 Konzerte später heißt es nun aber offiziell: Goodbye, Taylor!



Um den Abschiedsschmerz ein wenig zu lindern, gibt es jetzt ein paar besondere Highlights der "Eras Tour" in Europa.

Bildrechte: Getty Images

Premiere von The Tortured Poets Department und neue Outfits

Taylor Swift wäre nicht Taylor Swift wenn sie nicht während einer laufenden Welttournee auch noch ein neues Album herausbringen würde. In der zweimonatigen Pause zwischen ihrem letzten Konzert in Asien und ihrem ersten Auftritt in Europa erschien ihr lang erwartetes Album "The Tortured Poets Department" (TTPD).



Klar, dass es auf der Europatour sofort auf die Bühne gebracht wurde. Kurzerhand schmiss Taylor Teile der Setlist um und fügte sieben neue Songs inklusive neuer Performance hinzu. Natürlich durften auch die passenden Outfits nicht fehlen.

Bildrechte: Getty Images/Carlos Alvarez

Apropos Outfits: Es blieb nicht nur beim neuen "TTPD"-Set, auch bei den anderen Eras tauchten in Europa plötzlich neue Looks auf. Jede Era konnte sich über mindestens ein neues Outfit freuen. Erst vor wenigen Tagen (16. August) feierte ein neuer "Midnights"-Bodysuit in London Premiere. Nur der "Reputation"-Bodysuit blieb bisher gänzlich unangetastet.

"Eras Tour" Die "Eras Tour" ist eine Reise durch die (bisherigen) musikalischen Werke von Taylor Swift. Jedes ihrer zwölf Alben steht für eine eigene "Era". Und die werden bei jedem Konzert nacheinander aufgeführt.

Bildrechte: Getty Images

Exklusive special guests

London scheint Taylors Lieblingsstadt zu sein. Nicht nur, dass sie dort insgesamt acht (!!!) Konzerte gespielt hat - die Swifties in London durften sich auch gleich über vier Special Guests auf der Bühne freuen.



So stand am letzten Abend in Europa (20. August 2024) plötzlich Florence Welch von Florence + the Machine auf der Bühne. Zur Freude aller anwesenden Swifties in London sangen die beiden ihren gemeinsamen Song Florida!!!



Am selben Abend holte Taylor auch ihren Produzenten, Co-Writer und einen ihrer besten Freunde, Jack Antonoff, auf die Bühne. Gemeinsam sangen sie Death By A Thousant Cuts und Getaway Car.



Dass Taylor ihre Vorband während des Konzerts auch mal auf die Bühne holt, ist nichts Ungewöhnliches. Sabrina Carpenter, HAIM oder Hailey Williams - sie alle durften mindestens einmal mit dem Superstar im Rampenlicht stehen. Aber auch zwei andere große Künstler haben in Europa für Aufmerksamkeit gesorgt: Gracie Abrams und Ed Sheeran.



Mit dem britischen Popsänger Ed Sheeran performte Taylor bei einem Konzert gleich drei Songs. Gracie und Taylor sangen einen - ihre gemeinsame Single us., die am Tag des Auftritts ganz frisch erschienen war. Die Überraschungen waren definitiv gelungen.

Bildrechte: Getty Images

Prinz William & Paul McCartney sind echte Swifties