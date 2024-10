Krimi-Erfahrung hat sie ja: Schon in den ARD-Serien "Oderbruch" und "Das Geheimnis des Totenwaldes" ermittelte Karoline Schuch als Kommissarin. Sogar im Kieler "Tatort" war Karoline Schuch 2018 bereits dabei - allerdings in einer anderen Rolle. Ihr "Tatort"-Debüt gab sie übrigens im Jahr 2001 als Tochter des WDR-Kommissars Freddy Schenk, gespielt von Dietmar Bär!

Das Besondere an meiner Rolle 'Elli Krieger' ist, dass sie als Psychologin in den polizeilichen Dienst tritt. Dieser Umstand hat mich besonders gereizt, weil damit für mich die klassische Kommissarsarbeit entfällt [..].

Die Veränderungen in Kiel sind nicht die einzigen in der "Tatort"-Welt. Am letzten Sonntag verabschiedete sich Dagmar Manzel als Paula Ringelhahn mit ihrem letzten Fall in Franken. Am vorletzten Sonntag nahm das Frankfurter Team um Wolfram Koch und Margarita Broich Abschied.