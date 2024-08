Als Tan Caglar 2021 das erste Mal als Dr. Ilay Demir bei "In aller Freundschaft" zu sehen war, drehten sich die meisten Zuschauerkommentare um sein gutes Aussehen und seine sympathische Art.



Klar: Dass der Ex-Profisportler und Comedian im Rollstuhl sitzt, fiel auch auf. Seine natürliche und authentische Ausstrahlung aber sind das, was die Fans am meisten mögen.



Und das kommt nicht von ungefähr, verrät Tan Caglar, denn die Rolle von Dr. Demir ist ihm "als Typ ganz ähnlich". Das ist ihm sehr wichtig: "Ich möchte eine Rolle ausfüllen, die möglichst nah dran an mir ist, auch als Mensch", verrät er im Gespräch mit Susanne Klehn.