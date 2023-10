Vor allem für die Fans will Take That weitermachen. "Als wir uns damals getrennt haben, haben wir nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, was das für unsere Fans bedeuten könnte. Wir dachten damals nur an uns", so Gary Barlow im Interview mit BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn.

Ihr aktueller Song heißt "Windows" und das Album "This Life" folgt im November. Am meisten werden sich die Fans aber auf 2024 freuen, denn dann geht die Band in Europa auf Tour.



"This Life Under The Stars - European Tour" enthält auch vier Konzerte in Deutschland: Am 25. Juni in Hannover, am 29. Juni in Berlin, am 30. Juni in Mönchengladbach und am 2. Juli in München. Tickets sind bereits jetzt erhältlich.