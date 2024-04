Er muss es ja wissen: Als Sportler nahm Joey Kelly schon an zahlreichen Extrem-Challenges teil und stellte seinen absoluten Willen unter Beweis. Eines der jüngsten Beispiele: Im Jahre 2023 nahm der Musiker gemeinsam mit Jan Lange an der Survival-Show "7 vs. Wild" teil und gab alles.

Bildrechte: IMAGO / teutopress

Das sind Joey Kellys wichtigste Überlebens-Hacks:

Zum Überleben braucht man vier absolut notwendige Dinge: Feuer, Essen, Unterkunft und Wasser:

Unterkunft - das klingt fast so ein bisschen wie Hotel, Pension oder zumindest Zelt? Weit gefehlt! Joey Kelly packt ein kleines zusammengerolltes Bündel aus. Was das ist? Eine Plane! Mit dieser Plane im Rucksack hat der Survival-Profi 900 Kilometer von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze zurückgelegt.



Die große Plastikplane wird einfach über einen Baumstamm, an einer Mauer oder ähnlichem befestigt, so dass man trocken bleibt. Warm wird's wenn man sich dann noch in die Rest-Plane einrollt. Schlafsack? Fehlanzeige!

Bildrechte: IMAGO / Westend61

Wasser ist Leben - aber was, wenn man in der Wildnis zufällig keins dabei hat? Zwei Tipps von Joey:

Wasser kann man sich in einem Plastikbehälter selbst filtern, wenn man Steine als Filter hinein gibt.

Klappt das nicht oder es ist kein filterbares Wasser in der Nähe, kann man sogar Wasser aus einem Baum "zapfen". Aus einem Baum? Genau, eine Birke braucht man hier - Loch hinein bohren, schräg nach unten verlaufend, etwa fünf Zentimeter tief. etwas, das als Röhrchen dient und Becher drunter. Schmeckt richtig gut und ist ein echtes Trendgetränk: Birkensaft ist reich an essentiellen Aminosäuren und Mineralstoffen, insbesondere Kalium, Calcium und Magnesium.

Allerdings: Wenn man ohne Erlaubnis des Eigentümers Birkensaft zapft, macht man sich strafbar. Steht der Baum auf öffentlichem Grund, muss das zuständige Amt um Erlaubnis gefragt werden. Die Gefahr: Pilze und Bakterien können durch die Wunde in den Baum gelangen.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Feuer ohne Streichhölzer oder Feuerzeug selbst entzünden? Da war doch was ...! In diesem Fall rät Joey Kelly nicht zum klassischen Feuerstein, sondern zum Magnesium-Stab, auch "Feuerstarter" genannt.



Feuerstarter sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Nässe - ein echter Überlebens-Vorteil gegenüber Feuerzeugen. Magnesium erreicht mit über 2.000 °C eine extrem hohe Temperatur. Anstrengend ist es trotzdem!

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

So, nach diesen vielen Überlebens-Aktivitäten hat auch der gestählteste Wanderer Hunger. Joey Kelly angelt natürlich selbst - zum Beispiel eine Forelle - und wickelt diese noch in Sauerampfer, schmeckt und ist gesund. Der Profi zeigt sich dann an der Zubereitung, denn einen Grill haben die wenigsten Survival-Camper dabei. Der Trick: Einen Grill in einem Erdloch basteln. Und so geht's:

Großes tiefes Loch (am besten rechteckig) graben

Äste über das Log als Grillrost anordnen

Feuer machen (siehe Tipp Nr,. 2)

Fisch (oder anderes Grillgut) drauflegen

Genießen!

Lust auf eine kleine Survival-Tour bekommen? Joey Kelly und Marwa wünschen auf jeden Fall viel Spaß!

Joey Kelly - berühmt und ehrgeizig

Joey Kelly wurde schon als Kind berühmt - als Gitarrist der "Kelly Family" heute ist er alleine unterwegs - als Ausdauersportler und Coach. Auf zahlreiche Marathons, Ironman-Teilnahmen und diverse Rennen durch Wüsten und über halbe Kontinente kann Joey Kelly zurückblicken.



Auch seinen Sohn Luke hat er wohl schon angesteckt: Mit ihm reiste er mit einem Bulli nach Peking.



Seit 2004 ist Joey Kelly mit Tanja Niethen verheiratet, sie war früher Mitglied der Popgruppe Bellini. Das Paar hat vier Kinder und lebt in der Nähe von Bonn.