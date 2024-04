Suri Cruise war jahrelang Hollywoods kleine Prinzessin. Als Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes wurde jeder ihrer kleinen Schritte verfolgt, dokumentiert und kommentiert. Das änderte sich allerdings abrupt mit der Scheidung ihrer Eltern - der Promispross verschwand von der Bildfläche.



Doch Suri ist mittlerweile längst kein kleines Mädchen mehr: Am 18. April wird sie 18 Jahre alt, gilt im Bundesstaat New York als Erwachsene und könnte demnach über ihren prominenten Vater auspacken.



Ihr Wissen? Dynamit. Es gäbe viel zu erzählen, wie ein Blick auf Suris Leben zeigt:

Bildrechte: IMAGO / Cover-Images

Liebe und Trennung made in Hollywood

Katie Holmes gegen Tom Cruise: Diese Trennung ging in die Annalen Hollywoods ein. Dramatisch und spannungsgeladen wie ein Film.



2012, nach fünf Jahren Ehe, verließ Katie Holmes ihren Mann - mit tatkräftiger Unterstützung von Anwalt-Papa Martin Holmes. Es folgte eine Scheidung im Eiltempo. Laut "Radar Online" unterzeichnete das Ex-Paar nur elf Tage nach Katie Holmes’ Scheidungsantrag eine Vereinbarung.



Ein Blick in die Gerichtsprotokolle, die "Radar Online" vorliegen, zeigt auch, was Katie zu diesem drastischen Schritt bewogen hat: Sie wollte ihre Tochter Suri vor Scientology schützen. Tom Cruise dementierte über seinen Anwalt allerdings, dass sein Glaube etwas mit der Trennung zu tun habe: "Die bloße Andeutung, dass Scientology an irgendeiner Stelle der Verhandlungen oder der Vereinbarung involviert war, ist kategorisch falsch."



Doch: Scientology soll im Jahr 2000 auch der Grund für Tom Cruises Trennung von Nicole Kidman gewesen sein...

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Agostini

Trennung gegen Schweigen

Im Laufe des Scheidungsverfahrens soll Katie Holmes Geheimhaltungsdokumente unterschrieben haben. Tauschte sie Freiheit gegen lebenslanges Schweigen?



Sie darf weder über ihre Ehe, noch über ihre Zeit bei Scientology sprechen. Das gilt aber nicht für Suri. Zum Zeitpunkt der Trennung war sie sechs Jahre alt - zu jung, um entsprechende Dokumente zu unterzeichnen.

Bildrechte: IMAGO / Avalon.red

Dreht Tom Cruise Suri den Geldhahn zu?

Böse Zungen könnten meinen, dass sich Tom Cruise das Schweigen seiner Ex teuer erkauft hat.



Immerhin stimmte er in der Scheidungsvereinbarung zu, Katie 400.000 Dollar pro Jahr zu zahlen - bis Suri 18 Jahre alt ist. Zudem würde er "medizinische, zahnmedizinische, Versicherungs-, Ausbildungs-, College- und andere außerschulische Kosten" übernehmen.



Doch auch damit könnte bald Schluss sein. Nach US-amerikanischem Scheidungsrecht ist er ab Suris 18. Geburtstag nicht weiter verpflichtet, entsprechende Zahlungen zu leisten.

So erging es Suri Cruise nach der Scheidung

Nach der Trennung bekam Katie Holmes das alleinige Sorgerecht zugesprochen und zog mit Suri nach New York. Im Interview mit "InStyle" beschrieb sie diese Zeit ihres Lebens als "heftig".



Die Jahre danach tauchte Suri nahezu ab: Im Interview mit "Glamour" verriet Katie Holmes 2023, dass sie ihre Tochter vor der Öffentlichkeit "schützen" möchte, "weil sie schon in jungen Jahren zu sichtbar war". Tatsächlich wurde Suri mit gerade einmal fünf Monaten zum Covergirl der "Vanity Fair".

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Suri Cruise: Ein fast normaler Teenager

Zwölf Jahre nach der Scheidung ihrer Eltern beginnt für Suri bald ein ganz neuer Lebensabschnitt: Laut "Daily Mail" soll Suri ein Faible für Fashion haben und ein Modestudium anstreben. Sie habe sich schon an mehreren Colleges beworben. Ihr Favorit sei die New Yorker Uni - so könnte sie in der Nähe ihrer Mutter bleiben. "Katie ist sehr stolz auf sie, aber sie ist auch extrem überfürsorglich", so die "Daily Mail"-Quelle.

Keinen Kontakt zu Papa Tom Cruise?

Katie soll eine wahre Löwenmutter sein - gleiches gilt aber wohl nicht für ihren Ex.



Als Vater machte sich Tom Cruise nämlich angeblich mehr als rar: Laut US-amerikanischer Medien wie "Page Six" hat Suri ihren Vater in den vergangenen zwölf Jahren kaum gesehen. Ein Insider verriet der "Daily Maily" sogar: "Suri kennt ihren Vater nicht mehr und hat seit einem Jahrzehnt keine Zeit mehr mit ihm verbracht. Sie schaut sich seine Filme nicht an, er spielt keine Rolle in ihrem Leben."



Dabei sagte Tom Cruise kurz nach Suris Geburt im Interview mit "Vanity Fair": "Ich habe mir immer gesagt, dass meine Kinder sich auf mich verlassen können und ich immer für sie da sein und sie lieben werde."



In Bezug auf Connor und Isabella, den gemeinsamen Adoptivkindern mit Nicole Kidman, stimmt das wohl auch. Zu ihnen pflegt der Hollywoodstar ein sehr inniges Verhältnis.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Danny Moloshok

Scientology vs. Suri Cruise