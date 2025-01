07.01.2025 |

Am 09. Februar findet der 59. Super Bowl im Caesars Superdome in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana statt. Welche Teams bei dem Finale des American-Football-Spektakels gegeneinander antreten werden, ist noch nicht klar.



Die Kansas City Chiefs, für die auch Travis Kelce, der Liebste von Taylor Swift spielt, könnten zum dritten Mal in Folge den Titel holen - und damit für eine kleine Sensation sorgen. Doch vorher muss das Team um Quarterback Patrick Mahomes erst einmal den Super Bowl erreichen. In wenigen Tagen steht zunächst einmal das Achtelfinale an.

Bildrechte: IMAGO/Imagn Images

Um sich das Sportevent live im deutschen TV oder im Stream anschauen zu können, müssen Fans hierzulande die Nacht zum Tag machen. Das Spiel startet um 0:30 Uhr deutscher Zeit und wegen der Zeitverschiebung am 10. Februar. Zu sehen gibt es das Megaevent unter anderem bei RTL im Free-TV. Als Livestream kann man sich das Spiel beim Internet-Anbieter DAZN sogar wahlweise mit Originalkommentar anschauen



Wer sich das Event vor Ort anschauen möchte, muss wie jedes Jahr tief in die Tasche greifen. Die NFL bietet eine Ticket-Lotterie an. Tickets aus dem kleinen Kontingent werden zwischen 700-1200 Euro kosten. Auf dem Zweitmarkt muss man mit Preisen ab 10.000 Euro rechnen. VIP-Tickets werden 45.000 Euro und mehr kosten.

09.09.2024 | Kendrick Lamar plant Mega-Auftritt

Es sind nur maximal 15 Minuten, und in dieser Zeit muss man alles geben, was man hat: Die Halbzeit-Show des Super Bowls ist so etwas wie der Ritterschlag für alle Musiker - und eine gute Gelegenheit, die eigenen Streaming-Zahlen in die Höhe zu treiben. Fast 120 Millionen Menschen sahen das Spektakel im Jahr 2024.

Bildrechte: IMAGO / Stefan M Prager