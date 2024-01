Football hin oder her - der heimliche Star vom Super Bowl 2024 ist Taylor Swift! Der Liebeshype um die Sängerin und Football-Spieler Travis Kelce ist enorm.



Bereits vor dem Einzug der Kansas City Chiefs in den Super Bowl hat die NFL (National Football League) verkündet, dass Taylor Swift bei dem Endspiel in Las Vegas vor Ort sein wolle - und für Begeisterung bei den Swift-Fans gesorgt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Julio Cortez

Durch die Liebe zwischen dem Popstar und dem Sportler erfährt die NFL seit einigen Monaten einen zusätzlichen Popularitätsschub. Die Beliebtheitswerte von Travis Kelce gehen durch die Decke. Der Ansturm auf sein Trikot ist um 400 Prozent gestiegen.



Für die NFL hat die Liaison den positiven Nebeneffekt, dass sich immer mehr Frauen und jüngeres Publikum für die Sportart interessieren.



Taylor wird zwar nicht auf der Bühne stehen, aber die Tribüne beim Super Bowl wird fest in ihrer Hand sein!

Halbzeitshow mit Rapper Usher

Der Star der legendären Halbzeitshow ist in diesem Jahr der Rapper und Sänger Usher!Insgesamt 15 Minuten lang wird er seinen großen Moment auf der Bühne bei dem Football-Finale in Las Vegas haben.



Der 45-Jährige trat bereits im Jahr 2011 in der Show auf, allerdings nur für einen Gastauftritt. Nun steht er allein vor dem Millionenpublikum. Für Usher ein Traum, der endlich in Erfüllung geht, wie er gegenüber "Apple Music" erklärt.

Es ist die größte Ehre meines Lebens, dass ich einen Super-Bowl-Auftritt auf meiner Wunschliste abhaken kann. Usher Apple Music

Bildrechte: Getty Images

Auch diese Stars treten beim NFL-Finale auf

Nicht nur in der Halbzeit bekommen die Zuschauer der Show was auf die Ohren. Auch während des Warmups der Spieler und vor der Show stehen bekannte Stars auf der Super-Bowl-Bühne.



Sängerin Gwen Stefani soll der Menge schon vor dem großen Spiel ordentlich einheizen. Die 54-Jährige fühle sich "so geehrt", ein Teil dieses riesigen Ereignisses zu sein.



Auch Sänger Post Malone wird noch vor dem Kickoff einen Auftritt haben und den Song "America the Beautiful" performen. Für passende Musik beim Warmup der Football-Spieler wird Star-DJ Tiesto sorgen.

Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

Ticketpreise für den Super Bowl extrem hoch

Wer sich jetzt noch ein Ticket für den Super Bowl 2024 sichern möchte, muss tief in die Tasche greifen. So kurz vor dem großen Football-Finale sind die Preise extrem hoch.



Bei dem offiziellen Ticket-Partner der NFL liegen die günstigsten Tickets bei knapp 8.000 Euro. Für die teuerste noch verfügbare Ticket-Kategorie zahlt man rund 44.000 Euro.



Wer ein reguläres Ticket für die Show bekommen wollte, musste sich bereits im Sommer 2023 für die Ticket-Lotterie der NFL anmelden. Dort lagen die Kosten für eine Karte noch zwischen 700 Euro und 1.200 Euro. Rund 1.000 Tickets gelangen so an ihre glücklichen Besitzer.

Wo kann man den Super Bowl sehen?

Millionen Zuschauer werden weltweit am Sonntag, den 11. Februar vor dem Fernseher sitzen. In Deutschland kann man das Finale aufgrund der Zeitverschiebung am 12. Februar ab 0:30 Uhr deutscher Zeit verfolgen.



Übertragen wird das gesamte Spiel der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers im Free-TV - auf RTL!