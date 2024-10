In der ARD-Serie "Sturm der Liebe" wird es nie langweilig. Im Gegenteil! Die Neuen im Fürstenhof sorgen immer wieder für ordentlich Wirbel. Ob das bei Jo Weil und Johanna Gaer auch so sein wird? Garantiert!

Jo Weil kennen viele durch seine Rolle in der ARD-Serie "Verbotene Liebe". Er wurde dort als Oliver "Olli" Sabel zum Publikumsliebling. Es folgten Auftritte in "Rote Rosen", "Tatort", "Soko München" oder "Die Rosenheim-Cops" und auch auf der Bühne stellte der 47-Jährige sein Können unter Beweis. Seine neue Rolle als Arzt Yannik Rudloff in "Sturm der Liebe" hat viel Charme, vielleicht sogar ein Quäntchen zu viel, wie der Schauspieler mit einem Augenzwinkern erklärt:

Auch Johanna Graen ist keine Unbekannte. Die Schauspielerin hat mehrere Jahre am Theater Paderborn gearbeitet und in Filmen wie "Theresa Wolff - Der schönste Tag", "Distanz" oder "Therese" mitgespielt.



Für "Sturm der Liebe" schlüpft sie in die Rolle der Gärtnerin Fanny Schätzl, die ihren Cousin Erik besuchen möchte. Da sie in ihrem jungen Leben schon mehrere Enttäuschungen erlebte, sind die besten Freunde von Fanny keine Menschen, sondern Pflanzen. Ob sich das im Laufe der Serie noch ändern wird?