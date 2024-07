Michael Baral, der bereits neben Tom Hanks, Diane Kruger und Liam Neeson in Hollywood-Filmen zu sehen war und zwischen 2009 und 2018 in mehreren Folgen von "In aller Freundschaft" mitwirkte, ist aktuell in der Streaming-Serie "Constellation" zu sehen - und bald auch in "Sturm der Liebe"!



In seiner Rolle als Luis Sommer bringt er frischen Wind in die Küche des "Fürstenhof": Luis ist ein ambitionierter Koch, der mit seinem natürlichen Charme andere Menschen locker um den Finger wickelt.