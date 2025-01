Brisant-Promi-Expertin Susanne Klehn schaut gern mal in den Einkaufswagen der Stars, denn der ist beim gemeinsamen Shopping nicht nur mit Waren vollgepackt, sondern auch mit privaten, berührenden und spannenden Geschichten. So wie bei Stefanie Heinzmann.



Die Sängerin macht kein Geheimnis daraus, dass mentale Gesundheit ein wichtiges Thema für sie ist und spricht dementsprechend offen über ihre eigene: "Ich war ein paar Mal in meinem Leben an diesem Punkt, an dem ich dachte, ich schaffe es nicht mehr. Ich schaff diesen Job nicht, obwohl ich ihn so liebe."