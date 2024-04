Ein Denkmal für Raab?

Auf die Frage, warum sich Stefan Raab ein Comeback nach seinem TV-Rückzug "antut", antwortet die Ex-Boxweltmeisterin:

Er weiß einfach, dass es ein Kick ist und ein riesiger Quotenbringer. Er wird definitiv nur für diesen einen Kampf zurückkommen. Er möchte sich ein Denkmal setzen. Regina Halmich Bild

Stefan Raab boxt gegen Regina Halmich

Er ist bereit, sie ist bereit: Am 14. September heißt es in Düsseldorf: Raab gegen Halmich, Halmich gegen Raab. Der Fernseh- und Musikproduzent fordert die Ex-Boxweltmeisterin erneut zum Zweikampf heraus.



Bereits 2001 und 2007 flogen zwischen den beiden medienwirksam die Fäuste. Jedes Mal zog Stefan Raab den Kürzeren, oder wie es Elton auf Instagram so charmant formulierte: Er wurde "vermöbelt".



Sei es drum: 2024 will Stefan Raab eine Revanche.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Rolf Vennenbernd

Heißbegehrte Tickets

Für den "Mega-Fight" gibt es seit dem 02.04. auf der Website "Eventim" Karten (ab 57,50 Euro) - oder besser gesagt: gab es. Denn nach nicht einmal einen Tag waren die Tickets vergriffen. Auf Stefan Raabs Instagram-Account beklagen Follower: "Schwerer als EM-Karten zu bekommen!"

Aprilscherz ja oder nein - das ist hier die Frage

Lange wurde gemunkelt, ob es sich bei Stefan Raabs Ankündigung um einen Gag handle. Selbst Fitness-Größe Pamela Reif, die ihre Fans zum Teilen, Liken und Folgen animierte, räumte auf Instagram ein: "Ich weiß selbst nicht, worum es geht, ich hafte für keinen Aprilscherz."



Doch schnell stellte Regina Halmich auf ihrem eigenen Account klar: Die Battle wird stattfinden. "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich habe am 14.09. noch nichts besseres vor. We have a fight!"

Regina Halmich: "Es wird knallen"

Der Deutschen Presseagentur zeigt sich Regina Halmich kämpferisch - und siegessicher:

In den ersten zwei Kämpfen habe ich ihm gezeigt, wo es langgeht, habe ihm sogar die Nase gebrochen. Ich denke, er spekuliert jetzt vielleicht, dass ich nicht mehr so fit bin und dass er jetzt die besseren Chancen hat, gegen mich zu gewinnen. Aber ich muss sagen, da werde ich ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Regina Halmich dpa

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Jörg Carstensen

Fünf Monate hat Regina Halmich noch Zeit, sich vorzubereiten. Ihr Ziel ist es, fit in den Ring zu steigen, doch sie stellt auch klar: "Es ist ein Showkampf. Ich bin kein Profi mehr. Die Leute wollen jetzt aber auch mit Sicherheit nicht die hohe Boxkunst sehen, sondern die wollen gute Unterhaltung und ich kann versprechen, es wird knallen."

Mysteriöse Abkürzung "NWSDWH"

Deutschland spricht nicht nur über Stefan Raabs TV-Rückkehr. Mindestens genauso spannend für das Netz: Was bedeutet die mysteriöse Abkürzung "NWSDWH" auf Stefan Raabs Cap in einem seiner Instagram-Videos?



Raab ist dafür bekannt, seine Shows mit sperrigen Buchstabenreihen abzukürzen. Ein Beispiel: Seine Casting-Show für den ESC nannte er SSDSGPS ("Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star").



Sicher ist: Der Buchstabensalat wird nicht zufällig gewählt sein. Wie "Bild" berichtet, hat Stefan Raabs Produktionsfirma "NWSDWH" bereits am 21.03.2024 markenrechtlich schützen lassen. Im Markenregister sei die Marke "NWSDWH" für insgesamt 15 Waren- bzw. Dienstleistungen gesichert. Darunter u.a. Fleisch, Kosmetika, Reinigungsmittel oder auch Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Rätsel um Comeback