Am 14. September steigt der mit Spannung erwartete Show-Boxkampf zwischen Stefan Raab und Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich in Düsseldorf. Am meisten dürfte die Fans des Entertainers aber interessieren: Wie sieht der "Raabinator" heute aus? Stefan Raab hatte sich 2015 eigentlich vom Bildschirm verabschiedet und war danach kaum noch öffentlich in Erscheinung getreten.



Im Frühjahr 2024 kam es dann zu einer kleinen Sensation, als Stefan Raab auf seinem Instagram-Account bekannt machte, noch einmal in den Ring steigen zu wollen. Seitdem herrschte allerdings wieder Funkstille. Bis jetzt!