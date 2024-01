Cher

Vergleicht man alte Bilder von Cher mit aktuellen, ist schnell klar: Die Sängerin hat einiges machen lassen. Und sie hat früh damit angefangen, liebäugelte offenbar schon Ende der 60er-Jahre mit Beauty-OPs.

Angefangen hat alles mit einer neuen Nase, gefolgt von einer Brustvergrößerung nach ihrer ersten Schwangerschaft und etlichen Face-Liftings, mit denen die Musikerin bis heute, mit Ende 70, weitermacht.



Im Gegensatz zu vielen anderen Stars stand und steht die Amerikanerin jedoch zu ihren Eingriffen: "Ja, ich habe meine Brüste machen lassen", gestand sie. "Aber selbst, wenn ich sie auf dem Rücken tragen wollte - es sind meine, ich kann damit machen, was ich will."



Nur das Gerücht, das sie sich einige ihrer Rippen entfernen ließ, bestreitet sie bis heute vehement.

Priscilla Presley

Mit gerade mal 22 Jahren heiratete Priscilla Ann Beaulieu 1967 den "King of Rock 'n' Roll" Elvis Presley - und wurde quasi über Nacht zu einer Berühmtheit. Die Medien waren sich einig: Zwei schöne Menschen kommen da zusammen.

Doch auch bei Priscilla hat über die Jahre der Beauty-Doc nachgeholfen - und das nicht zu gering. Fans zeigen sich immer wieder entsetzt über die optische Entwicklung der gebürtigen New Yorkerin.



Schlagzeilen machte 2003 ihr Besuch bei einem vermeintlichen US-Wunderarzt, der ihr statt Botox eine Substanz verabreichte, die auch zum Einfetten von Autos benutzt wird.

Donatella Versace

Sie ist eine Ikone der Modewelt - seit vielen Jahren steht Donatella Versace im Rampenlicht. Früher allerdings noch mit dezenterem Make-Up und in Kleidern ihres Bruders Giannni.

Heute ist davon wenig übrig, Versace wird häufig für ihr Erscheinungsbild belächelt und verspottet. Doch zu ihren Botox-Eingriffen steht sie, wie sie in einem Interview mit der Huffington-Post zugab.



Es sei allerdings nur bei Botox geblieben, andere Schönheitsoperationen hätte es nicht gegeben. Und Botox nur im Gesicht!

Mickey Rourke

In den 80er-Jahren galt Mickey Rourke als absoluter Frauenschwarm, als er als Schauspieler durchstartete. Die Beauty-Eingriffe der späteren Jahre haben ihn aber ganz schön verändert.

Grund dafür könnte auch seine Boxkarriere in den 90er-Jahren gewesen sein. Er selbst sagt über sein verändertes Aussehen: "Ich hatte mir zweimal die Nase gebrochen. Ich hatte fünf Operationen an der Nase und eine an einem zertrümmerten Wangenknochen."



Na da muss man was machen...

Demi Moore

Auch die Ex-Frau von Schauspieler Bruce Willis hat es getan. Wie sie selbst in mehreren Interviews zugegeben hat, war sie besessen davon, ihren Körper zu optimieren.

"Ich habe viele kosmetische Eingriffe machen lassen - aber niemals im Gesicht." Das sagte sie im Interview mit der Zeitschrift "Elle" im Jahr 2010. Ob seither noch etwas passiert ist, das hat Demi Moore nicht weiter kommentiert.

Harald Glööckler

Dass Harald Glööckler nicht mehr ganz so aussieht, wie er auf die Welt gekommen ist, ist auch ohne Bildbeweis relativ offensichtlich.

Doch auch er geht offen mit seinen Beauty-Eingriffen um. Operative Eingriffe hatte er bisher an seinen Augenlidern, eine Fettabsaugung und eine Brust-OP. "Alles andere ist unterspritzt oder mit Laser gemacht worden. Die Eingriffe kann ich nicht mehr zählen."

Madonna

Altern ist auch für Madonna keine Option. Auch sie klammert sich an ihr jugendliches Aussehen. Scrollt man sich durch die Fotos auf ihrem Instagram-Account, hat man das Gefühl, die 65-Jährige wird jeden Tag jünger. Doch Filler und Filter scheinen der Popikone nicht mehr zu reichen.

Denn bei den Grammy Awards 2023 fragte sich jeder: Who's that girl? Pralle Wangen, glattgebügelte Stirn, schmale Augen, voluminöse Lippen - ihr neuer Look wurde so heiß diskutiert, dass die Pop-Ikone wenige Tage später via Instagram dazu Stellung nahm und sich zu ihrer Scheinheits-OP bekannte.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone alias „Rocky“ ist nicht nur für seine schlagkräftigen Filmrollen, sondern mittlerweile auch für seine Schönheits-OPs bekannt. Bereits 1992 erzählte er dem Magazin "People", dass er aus medizinischen Gründen ein Lifting der linken Gesichtshälfte durchführen ließ. Das war doch aber nicht alles, oder?

Seit Jahren gibt es Spekulation über weitere OPs, wie Augenlidstraffung, Brauen- und Halslifting. "Rocky" will von solchen Eingriffen natürlich nichts wissen. Doch die Straffungen sind unübersehbar.

Meg Ryan

Blaue Augen, blondes Haar und ein strahlendes Lächeln: Ihre natürliche Austahlung machte Meg Ryan in den 1990er Jahren in Filmen wie "Sally und Harry" oder "Schlaflos in Seatle" zum Superstar. Bis plötzlich ihr Botox-Wahn und Schönheits-OPs ihr Gesicht erstarren ließen.

Ihre offensichtlichen Beauty-Eingriffe weist die 62-Jährige jedoch entschieden zurück. Ihr jugendliches Aussehen sei das Ergebnis gesunder Ernährung. Außerdem trinke sie viel Wasser und gönne sich ausreichend Schlaf.

Kylie Jenner

Vergleicht man die Fotos des "The Kardashians"-Stars mit Aufnahmen aus ihrer Jugend, könnte die Verwandlung nicht größer sein. Kein Wunder also, dass Fans sich fragen, ob Kylie Jenner mit Beauty-OPs nachgeholfen hat. Doch die betont seit Jahren: "So etwas würde ich nie machen." Wirklich nicht?

Lippen-Filler bestreitet sie mittlerweile nicht mehr und auch eine Brust-OP gibt sie zu. Könnten sich Spekualtionen über weitere Beauty-Eingriffe möglicherweise auch als wahr herausstellen?

Melanie Griffith

Melanie Griffith gehörte in den 1980er-Jahren zu den begehrtesten Frauen Hollywoods - bis der Jugendwahn von ihr Besitz ergriff. Von ihrer natürlichen Schönheit ist nach zahlreichen Beauty-OPs so gut wie nichts mehr übrig.

Dass sie mit ihren Operationen übertrieben habe, habe sie erst verstanden, als sie darauf angesprochen wurden sei, erzählte sie in einem Interview. Mithilfe anderer Beauty-Docs versucht die Ex-Frau von Antonio Banderas nun, den optischen Schaden zu begrenzen und zu einem "natürlicheren" Aussehen zurückzukehren.

Megan Fox

2008 wählte sie das Männermagazin "FHM" zum "Sexiest Women Alive" - doch davor sah Megan Fox noch ganz anders aus. Denn die Schauspielerin hat ihre Schönheit nicht nur den Genen zu verdanken, sondern auch dem Beauty-Doc.

Mit zahlreichen Schönheits-OPs versuchte sie ihr Aussehen zu optimieren: "Es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper geliebt habe, niemals", erklärte der "Transformers"-Star.



Der Grund: Der Hollywoodstar leidet unter Körperdysmorphophobie. Eine Krankheit, bei der Betroffene unter angeblichen körperlichen Makeln leiden, die für andere nicht oder kaum sichtbar sind. Neben ihren Brüsten hat die 37-Jährige auch bei Nase, Wangen, Lippen und Kinn nachgeholfen.

Jennifer Grey

Wuschelhaare und eine markante Nase störten die Fans von "Dirty Dancing"-Star Jennifer Grey nicht. Wohl aber ihre Mutter, die sie zu einer Nasenkorrektur überredete.

Ergebnis: Zwei verpfuschte Operationen, die das Aussehen der Schauspielerin komplett veränderten. Die Reaktionen darauf verfolgen sie bis heute, schreibt sie in ihrer Autobiografie. Denn die Leute hätten sie einfach nicht mehr wiedererkannt.