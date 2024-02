Aus seiner ersten Ehe mit der russischen Schauspielerin Alexandra Tabakowa hat Jan Josef Liefers die Tochter Polina Liefers, die in Moskau am Theater arbeitet. 2004 heiratete der Tatort-Star Schauspielerin und Sängerin Anna Loos. Das Paar hat zwei Töchter: Lilly und Lola Liefers.

Guido Maria Kretschmer bezeichnet sich selbst gern als "Sonnenkind". Er sei immer gut behütet durchs Leben gegangen, viele seiner Träume sind bereits wahr geworden - und das hat er zum Großteil seinen Eltern zu verdanken, wie er in der NDR-Sendung "deep und deutlich" erklärt. Im vergangenen Jahr musste sich der Designer von seinem Vater und kurze Zeit später auch von seiner an Demenz erkrankten Mutter verabschieden. Ein harter Schlag für den 58-Jährigen, wie er nun berichtet.

Als meine Mutter dann starb, da war alles weg. Da war ich so lost, wie in meinem ganzen Leben noch nie nie nie.

Auf seinem Lebensweg hat Guido Maria Kretschmer viel Unterstützung von seinen Eltern bekommen. Er habe seinen Vater und seine Mutter sehr geschätzt und immer gerne Zeit mit ihnen verbracht.



Der schwere Verlust hat ihm im vergangenen Jahr gezeigt, dass er seinen Alltag neu sortieren muss. Er habe seine Aktivitäten auf den Prüfstand gestellt und sich gefragt: "Mache ich das so weiter wie es war? Werde ich weiterhin so viele Baustellen haben?"



Zurück ins Leben zu finden, nachdem geliebte Menschen gestorben sind, sei sehr schwer, so der Designer: "Es wird jetzt besser. Aber ich glaube, es braucht auch diese Zeit."