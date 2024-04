Aktuell werden in Bayern die neuen Folgen der 24. Staffel gedreht - passenderweise 24 an der Zahl. Das Kernteam um Anton Stadler (Dieter Fischer, 53), Sven Hansen (Igor Jeftić, 52), Marie Hofer (Karin Thaler, 58), Michi Mohr (Max Müller, 59) und Frau Stockl (Marisa Burger, 50) bleibt auch in den kommenden Episoden bestehen. Doch wie üblich bringen neue Aushilfskommissare frischen Wind in die trügerische bayerische Idylle. Neben Sophia Schiller werden bald auch die Schauspieler Baran Hêvî und Michaela Weingartner im Alpenvorland auf Mördersuche gehen.

Sophia Schiller ist Serien-Fans keine Unbekannte.



Die Österreicherin stand von 2016 bis 2020 am Mozarteum in Salzburg und am Düsseldorfer Schauspielhaus auf der Bühne. 2021 wagte sie den Sprung ins TV: Bis 2022 spielte sie in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" die fiese Constanze von Thalheim. 2022 war Sophia Schiller zudem in der gefeierten Krimiserie "Der Pass" an der Seite von Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek zu sehen.



Wenn sie nicht gerade vor der Kamera steht, singt Sophia Schiller als Frontfrau der Band "Fia Sco & The Majestics".