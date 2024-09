Gängige Schönheitsklischees ließen Sophia Loren schon in jungen Jahren kalt. Zu Beginn ihrer Karriere legte man ihr sogar eine Schönheitsoperation nahe - die Nase zu lang, der Mund zu groß.



Die Meinungen der Kritiker waren ihr egal, und ihre lange Karriere gab ihr Recht: Die Italienerin spielte in mehr als hundert Filmen mit und wurde in Hollywood zum Weltstar. Ihre klassische Szene: Eine große, schöne Frau mit Katzenaugen und großzügigem Dekolleté, die in Riesenschritten auf hohen Absätzen ihren Weg geht.

Bildrechte: imago images/TT

Sex-Appeal ist keine Frage des Alters

Nur junge Frauen können sexy sein? Ein ganz klares Nein von Sophia Loren! Sie ist der lebende Beweis dafür, dass Schönheit keine Frage des Alters ist. So posierte sie mit 72 Jahren noch im Negligé für den Pirelli-Kalender.



Mit 84 Jahren stand sie für ihren Sohn, den Regisseur Edoardo Ponti, für die Buchverfilmung "Du hast das Leben vor dir" noch einmal vor der Kamera. "Sex-Appeal hat man zu 50 Prozent - der Rest liegt in der Fantasie des Betrachters", sagte sie einst.



In ihren Filmen zeigte sie sich zwar gern aufreizend und verführerisch, Nacktszenen hat Sophia Loren aber nie gedreht.

Aus ärmlichen Verhältnissen zum Weltstar

Italiens berühmteste Leinwandgöttin kam am 20. September 1934 unehelich als Sofia Villani Scicolone in Rom zur Welt und wuchs in Pozzuoli bei Neapel auf. Ihr Vater ließ die Familie nach der Geburt ihrer jüngeren Schwester Maria im Stich.



Sofia wollte eigentlich Lehrerin werden, doch ihre ehrgeizige Mutter sah sie schon damals eher beim Film. Mit 14 nahm Sofia an einem Schönheitswettbewerb teil - es war der Beginn einer atemberaubenden Karriere.

Immer an der Seite von Legenden

Schon bald spielte Sophia Loren an der Seite von Cary Grant, Clark Gable, Peter Sellers, Frank Sinatra und anderen Hollywood-Legenden - und manche von ihnen spielte sie an die Wand.



"Stolz und Leidenschaft" (1957), "Hausboot" (1959), "Hochzeit auf italienisch" (1965) und "Arabeske" (1966) gehören zu ihren bekanntesten Filmen. Für ihre Rolle einer jungen Witwe und Mutter während der Kriegswirren im faschistischen Italien in "Und dennoch leben sie" von Vittorio de Sica bekam sie 1962 einen Oscar.



Ein Jahr später begeisterte sie in "Gestern, heute und morgen", als sie in Strapse und Netzstrümpfen Priester Marcello Mastroianni vom Zölibat abbringt.

Bildrechte: IMAGO / Milestone Media

Cary Grant scheiterte mit Heiratsantrag

Sophia Loren konnte es sich sogar leisten, einen Heiratsantrag des großen Herzensbrechers Cary Grant abzulehnen. Stattdessen heiratete sie einen Landsmann, 20 Zentimeter kleiner und 21 Jahre älter als sie: den Filmproduzenten Carlo Ponti, der sie 1950 bei der Wahl zur "Miss Rom" entdeckt hatte. (Sie wurde damals zweite.)



Die beiden waren mehr als ein halbes Jahrhundert zusammen, er wurde ihr Mentor und Vater ihrer beiden Söhne Carlo Junior und Edoardo. Nach seinem Tod 2007 sagte sie: "Ich habe mich für Carlo entschieden, weil er zu meiner Welt gehörte, zu meinen Leuten. Jemanden zu heiraten, der kein Italiener ist, nicht aus meiner Heimatstadt: Da wäre ich völlig verloren gewesen."

Bildrechte: IMAGO/Pond5 Images

Ihren ersten Oscar verpasste sie

Als Sophia Loren 1962 ihren ersten Oscar gewann, lag sie im Bett. Sie war trotz Nominierung in Rom geblieben, weil in Hollywood noch nie eine Ausländerin in einem ausländischen Film den Preis für die beste Hauptrolle bekommen hatte. Zudem war die Konkurrenz enorm: allein schon Audrey Hepburn in "Frühstück bei Tiffany".



Doch dann klingelte in Rom mitten in der Nacht das Telefon. Am Apparat war Cary Grant. Er schrie in den Hörer: "Sophia, du hast gewonnen, gewonnen, gewonnen."



Drei Jahrzehnte später, im Jahr 1991, wurde Sophia Loren mit dem Ehrenoscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Drama um Fehlgeburten

Bei all dem Erfolg gab es in ihrem Leben aber auch die schwierigen Phasen. Ihr Mann Carlo Ponti war anfangs noch anderweitig verheiratet, Scheidung in Italien damals noch tabu. Erst 1966 schlossen sie eine rechtskräftige Ehe. Beide nahmen dafür die französische Staatsbürgerschaft an.



Bis Nachwuchs kam, dauerte es ebenfalls. Sophia Loren hatte mehrere Fehlgeburten, woraus sie keinen Hehl machte. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte sie einmal: "Ich hatte mir Kinder gewünscht, seit ich 16 war und bekam mein erstes Kind erst mit 34, Edoardo dann mit 38. Sie können sich vorstellen, wie lange ich gelitten habe." Bei beiden Schwangerschaften musste sie acht Monate liegen.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | ansa Danilo Schiavella

Sophia Lorens zweite Leidenschaft: das Kochen