Every night in my dreams I see you, I feel you... "My Heart Will Go On" war nicht nur die meistverkaufte Single des Jahres 1998, sondern ist bis heute Céline Dions größter Hit. Geschrieben und komponiert wurde er als Titelsong des Hollywood-Blockbusters "Titanic".



Céline Dion soll an dem Song zunächst nur wenig Gefallen gefunden haben. Erst ihr Mann und Manager René Angélil konnte sie dazu überreden, ihn dennoch einzusingen. Mittlerweile ist der Super-Hit auf gleich mehreren Dion-Alben zu hören.