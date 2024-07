US-Rapper Snoop Dogg tauscht kurzzeitig seinen Joint gegen eine Fackel, aber nicht etwa irgendeine. Er soll vor der Eröffnungsfeier das olympische Feuer durch Paris tragen. Bleibt nur zu hoffen, dass er es nicht wie in seinem Song "Drop it like it´s hot" (Deutsch: "Lass es fallen, als wäre es heiß.") handhabt.



Er wird am Freitag (26.07.), dem Tag der Eröffnungsfeier, einer der Fackelträger im Pariser Vorort Saint-Denis sein. Das verriet der Bürgermeister des Stadtteils, Mathieu Hanotin, AFP.