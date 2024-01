Wer ist dabei? Florian Silbereisen feiert die Schlagerchampions des Jahres 2023

Spannende Gäste, große Emotionen und zahlreiche Überraschungen - darauf können sich die Zuschauer freuen, wenn Florian Silbereisen am Samstag, den 13. Januar, ab 20:15 im Ersten live aus dem Berliner Velodrom die "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" präsentiert.

Bislang bestätigt sind Beatrice Egli, Ben Zucker, Ross Antony sowie die Schlagerlegenden Howard Carpendale und Andy Borg, die im vergangenen Jahr jeweils ein neues Album veröffentlicht haben.



Keinen neuen Longplayer, dafür aber frische Songs aus dem letzten Jahr haben Schlager-Queen Andrea Berg, Maite Kelly, DJ Ötzi, Popstar Sarah Engels, Kerstin Ott und Matthias Reim im Gepäck.



Auch Thomas Anders steht bereits auf Florian Silbereisens Gästeliste. Ob die beiden mit einem Duett von ihrem im Oktober 2023 erschienen Album "Nochmal!" überraschen werden?



Ganz überraschend auch mit dabei: die Tochter von Boris Becker, Anna Ermakova. Sie wird ihre erste Single "Behind Blue Eyes", eine Coverversion des Hits von "The Who" zum Besten geben.