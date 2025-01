Überraschungen sind ein Teil des Showkonzepts von Florian Silbereisen. So auch bei den "Schlagerchampions" in der ARD. Die Liste der Stars zumindest ist lang: Andrea, Berg, Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Maite Kelly, Matthias Reim und so weiter und so weiter.



Trotzdem hat er vorab doch etwas verraten. Florian Silbereisen will eine TV-Pause für mehrere Monate einlegen.