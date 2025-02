US-Schauspielerin Drew Barrymore spricht in der Sendung "Watch What Happens Live" über ihren besten Filmkuss. Den habe sie mit Kollege Adam Sandler gehabt. Die 49-Jährige schwärmt: "Ich liebe es, mit ihm in Filmen zu spielen, weil ich glaube, dass wir etwas Größeres repräsentieren als heiße, sexuelle Chemie: Wir verkörpern echte Bewunderung für einen anderen Menschen."

Hinter der Kamera seien sich die beiden nie näher gekommen, außerdem sei sie gut mit Adam Sandlers Frau Jackie befreundet, betont Drew Barrymore. Die beiden Schauspieler drehten zusammen drei Liebeskomödien: "Eine Hochzeit zum Verlieben" (1998), "50 erste Dates" (2004) und "Urlaubsreif" (2014).

In seiner Rolle als "Sherlock" war Benedict Cumberbatch Verbrechern verschiedenster Art auf der Spur. Jahre zuvor ist er aber selbst Opfer eines Verbrechens geworden. Im Interview mit "Variety" erzählt der Schauspieler von einem Geschehnis, dass ihm 2004 in Südafrika passiert ist.



Für Dreharbeiten war er damals dort unterwegs. Auf dem Rückweg von einem Tauchausflug mit Freunden, hatte ihr Auto eine Reifenpanne. Während sie am Straßenrand warteten, seien sie von einer Gruppe von sechs Männern ausgeraubt und entführt worden. Erst Stunden später hätten die Entführer sie gefesselt im Freien zurückgelassen, während sie selbst geflohen seien.

Eine "Nahtoderfahrung", wie der Schauspieler heute sagt. Diese Erfahrung habe ihn verändert. "Es gab mir ein Gefühl für die Zeit, aber nicht unbedingt ein gutes. Es hat mich ungeduldig gemacht, ein weniger gewöhnliches Leben zu führen, und mit dieser Ungeduld habe ich immer noch zu kämpfen", erzählt der 48-Jährige.



Er ist dadurch, laut eigener Aussage, zu einem absoluten Adrenalinjunkie geworden. Zu jemandem, der Fallschirmspringen und Extremsportarten betrieb, um sich zu entspannen. Seit Cumberbatch allerdings Vater ist, habe er die Suche nach dem Adrenalin aufgegeben - er ist sich durch seine Kinder seiner Verantwortung und den Risiken bewusst geworden.

Liebe macht blind, heißt es - oder in diesem Fall eher: gutgläubig. Genau das war Schauspielerin Kristin Davis, wie sie in ihrem neuen Podcast "Are you a Charlotte?" verrät.



Die "Sex and the City"-Schauspielerin spricht über einen Mann, den sie einst gedatet hat - ein damals arbeitsloser Schauspieler. In seiner Wohnung habe die heute 59-Jährige Mahnungen und unbezahlte Rechnungen gesehen. Als ihrem Date dann auch noch das Motorrad kaputt geht, habe sie angeboten, finanziell auszuhelfen.



"Das änderte die Dynamik auf schreckliche Weise", erzählt sie im Podcast. Die Tatsache, dass sie letztlich 5.000 Dollar ärmer und er 5.000 Dollar reicher war, sorgte dafür, dass der Mann sich nie wieder bei ihr meldete. Das abrupte Ende der Beziehungskiste habe sich 1996 ereignet.



Warum der Mann sie plötzlich "ghostete", weiß sie bis heute nicht. Das Geld habe sie auch nie wieder gesehen, obwohl der Mann heute sehr erfolgreich sei, so Davis.

