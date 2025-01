Am 22. April 2024 hat die Schauspielerin Senta Berger ihre große Liebe verloren. Ihr Ehemann Michael Verhoeven starb nach kurzer, schwerer Krankheit. Heute erinnert sich die 83-Jährige an die kostbare Zeit, die sie mit ihm verbringen durfte. Denn 60 Jahre lang teilten sie ihr Leben - mit Höhen und Tiefen.

Wir haben uns sehr jung kennengelernt und sind miteinander erwachsen geworden und schließlich alt. Senta Berger "Augsburger Allgemeine"

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Kay Nietfeld

Jahrzehnte voller Glück mit Michael Verhoeven

Das Geheimnis ihrer Jahrtausend-Liebe: Beide hatten "von Anfang an dieselben Interessen, dieselben politischen Ansichten und denselben Humor". Mit dem Regisseur habe sie sich im Laufe ihres Lebens "immer mehr zusammengelebt", sagt Senta Berger.



Ein gemeinsames Leben, das von Glück geprägt war, egal wo auf der Welt sie zusammen lebten: "Wir waren glücklich zusammen in Hollywood, das war 1969. Michael hat im Krankenhaus gearbeitet, er hatte ja Medizin studiert und seinen Doktor gemacht,- ich habe gedreht", erinnert sich die Schauspielerin.



Auch das Dolce Vita genoss das Paar gemeinsam: "Wir waren glücklich in Rom. Wir hatten in Trastevere eine Wohnung mit einer Terrasse, auf der Feigenbäume standen und Wein wuchs." Traumhaft!



Ein Stück eigene Kindheit habe das Paar erleben dürfen, als sie ihre Söhne Simon und Luca bekamen.

Bildrechte: imago images/Photopress Müller

Senta Berger schwelgt gern in Erinnerungen

Ein Leben ohne Erinnerungen? Das ist für Senta Berger unvorstellbar. "In meiner Familie erinnert man sich gerne", sagt die 83-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Wenn wir zusammen sind, fällt unweigerlich der Satz "Weißt du noch…". Auch ihre Mutter habe sie immer wieder nach Geschichten von früher gefragt.



Sie selbst hat eine ganz besondere Art, Erinnerungen mit ihren Söhnen zu teilen: Sie schreibt ein Tagebuch für Simon und Luca. "Eines Tages werde ich es ihnen schenken."



Doch nicht alle Erinnerungen sind glücklich: "[Sie] fragen mich nicht, ob sie schön oder schmerzlich sind. Sie sind plötzlich da, überfallen mich. Aber ich habe so gute Zeiten in meinem Leben gehabt, dass die allermeisten Erinnerungen mir guttun", verrät die Schauspielerin.

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Ihr Wunsch: Noch einmal jung sein

Wer wäre nicht gerne noch einmal jung? Senta Berger auf jeden Fall! "Ich würde gern noch einmal eintauchen in meine Jugendjahre, in denen der Anfang von so vielem liegt", sagte die 83-Jährige der "Augsburger Allgemeinen".

Die erste Verliebtheit, der erste Liebeskummer, meine Aufnahmeprüfung in die Schauspielschule, meine erste Vorstellung am Theater - das alles ist mir sehr nahe. Senta Berger "Augsburger Allgemeine"