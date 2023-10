Bildrechte: IMAGO / osnapix

Mit dem Lied verarbeitet Michelle alle Enttäuschungen, die sie in ihrem Leben - beruflich und privat - erfahren hat. "Das war’s für mich - im Rampenlicht! Ich kann nicht mehr. Ich räume die Bühne leer", sang die Sängerin vor Zehntausenden von Fans.



Im Publikum hielt man Schilder hoch: "Danke Michelle", stand darauf. Ein Gänsehautmoment, der auch Florian Silbereisen rührte.

Michelle: "Ich möchte diese Tür schließen"

"Wow. Hier sind alle ein bisschen sprachlos. Was für ein emotionaler Song. Man kann es nicht so richtig glauben, wenn du da plötzlich singst: ‘Das war’s für mich’“, meinte der 42-jährige Moderator im anschließenden Interview mit Michelle. "Dein Leben war oft eine Berg-und Talfahrt, ein ständiges Auf und Ab. Du hast so viele Höhen erlebt, aber musstest auch immer wieder Rückschläge einstecken. Aber Du hast immer gesagt: Ich möchte keine Sekunde meines Lebens zurückdrehen. Trifft das nach wie vor zu?"



"Absolut. In jedem Leben gibt es Höhen und es gibt Tiefen. Ich bin einfach in meinem Leben jetzt an einem Punkt angekommen. Ich möchte diese Tür schließen und einfach auch eine Neue öffnen können. Das Schönste für mich ist heute hier zu sein und diesen persönlichen Song für euch singen zu dürfen, Danke euch. Es war wirklich toll", erklärte Michelle.

Bildrechte: IMAGO/Future Image

Thomas Anders und Florian Silbereisen würdigten Roger Whittaker

Ein weiteres Highlight des Abends war ein emotionales Medley von Thomas Anders gemeinsam mit Florian Silbereisen. Die beiden setzten dem am 13. September verstorbenen Roger Whittaker (†87) mit dessen größten Hits ein musikalisches Denkmal.



"Seine Musik macht ihn unsterblich. Lieber Roger, wir werden dich nie vergessen", sagte Silbereisen. Die beiden sangen unter anderem Hits wie "Ein bisschen Aroma", "Albany" und "Eloise". Nach der Performance schickte Silbereisen noch einen Gruß an seinen verstorbenen Kollegen: "Ich hoffe, du hast da oben zugehört und ein bisschen mitgesungen mit uns!"

Beatrice Egli: Duett und Schreckmoment mit Florian Silbereisen

Auch die Schweizerin Beatrice Egli durfte mit dem Gastgeber ein Duett singen - und dabei knisterte es gewaltig. Doch am Ende ihrer Performance erlebte die 35-Jährige einen mächtigen Schrecken.



Für ihre Performance stiegen die beiden in gelbe Telefonzellen und sangen sich Liebesschwüre zu - zuerst aus zwei Kabinen, bis sie in eine gemeinsame Zelle stiegen und sich dabei sehr nahe kamen.

Nachdem den beiden Schlagerstars schon mehrmals eine Romanze nachgesagt wurde, heizen sie die Gerüchte inzwischen sogar mit dem gemeinsamen Song "Das wissen nur wir" an.



In ihrer Telefonzellen-Performance kam knisternde Stimmung zwischen den beiden auf. Das lag vielleicht auch an Liedtext-Stellen wie: "Doch das wissen nur wir, was zwischen uns heute Nacht passiert."



Ein jähes Ende fand die Romantik aber im Finale des Songs: Die Blondine fiel plötzlich aus ihrer Rolle und zuckte erschrocken zusammen. Der Grund: Das Liebesduett wurde mit reichlich Pyrotechnik unterstützt. Eine Licht-Explosion jagte Beatrice Egli einen ordentlichen Schrecken ein.