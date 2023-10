Und emotional wird es ganz sicher auch, denn Howard Carpendale ist zu Gast beim "Schlagerbooom" in Dortmund. Der gebürtige Südafrikaner hat am 13. Oktober sein Album "Let's do it again" veröffentlicht - das letzte seiner langen Karriere.



Doch ganz Schluss machen will Carpendale nicht. Auftritte soll es weiter geben: "Ich wollte mit etwas Gutem aufhören und hoffe, dass es mir mit diesem Album gelungen ist. Das heißt aber lange nicht, dass ich nicht weiter singe", so der Sänger. Dafür steht der Musiker einfach zu gern auf der Bühne, verriet er neulich im Interview mit BRISANT.