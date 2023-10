Lange, viel zu lange mussten Schlagerfans auf die neue Ausgabe des Schlagerbooom warten. Nun ist es endlich soweit: Am Samstag, den 21. Oktober 2023, feiert Florian Silbereisen die größte Schlagerparty des Jahres.



Das Motto der Show heißt "Alles funkelt! Alles glitzert!". Fans spekulieren schon seit Tagen, dass das Motto darauf hindeuten könnte, dass Gastgeber Silbereisen und Thomas Anders ihre neue, gleichnamige Single zum Besten geben. Fakt ist, dass das neue Album der beiden ("Nochmal") am 20. Oktober, also nur einen Tag vor der ARD-Show, veröffentlicht wird.

Premiere für das neue Album von Andrea Berg

Ebenfalls am 20. Oktober wird das neue Album von Andrea Berg erscheinen: "25 Jahre Abenteuer Leben" heißt es und enthält ihre größen Hits - teilweise in neuen Aufnahmen. Fans der Schlagersängerin sind bereits seit Wochen gespannt, wie die klingen. Beim "Schlagerbooom" wird man es hören.

Aktuelle Musik bringt auch Beatrice Egli mit: Die Schweizerin hat gerade erst im Sommer ihre neue CD "Balance" herausgebracht. Ab November ist die 35-Jährige damit auf Tournee durch ganz Deutschland. Die hat Roland Kaiser mittlerweile hinter sich. Auch von ihm ist im Sommer ein neues Album erschienen. Gleiches gilt für Ross Antony und Mickie Krause, die ihre Fans im Juni und August mit neuen Alben beglückt haben.



Kein neues Album, aber immerhin einen neuen Hit im Schlagerbooom-Gepäck hat DJ Ötzi. Sicherlich wird auch Sarah Engels ihren Love-Song aus dem Sommer - "Para Siempre" - zum Besten geben.

Howard Carpendale kommt mit frischem Album

Und emotional wird es ganz sicher auch, denn Howard Carpendale ist zu Gast beim "Schlagerbooom" in Dortmund. Der gebürtige Südafrikaner hat am 13. Oktober sein Album "Let's do it again" veröffentlicht - das letzte seiner langen Karriere.



Doch ganz Schluss machen will Carpendale nicht. Auftritte soll es weiter geben: "Ich wollte mit etwas Gutem aufhören und hoffe, dass es mir mit diesem Album gelungen ist. Das heißt aber lange nicht, dass ich nicht weiter singe", so der Sänger. Dafür steht der Musiker einfach zu gern auf der Bühne, verriet er neulich im Interview mit BRISANT.

Michelle kündigt Abschiedsalbum für 2024 an

Michelle hat angekündigt, sich im kommenden Jahr mit einem letzten Album zu verabschieden. "Ich werde meinen Fans zum Abschied im nächsten Jahr noch ein Album schenken. Mein Lebenswerk. Jeder Song darauf ist absolut persönlich", sagte die 51-Jährige der Bild-Zeitung. "Und ich wünsche mir eine Abschiedstournee."

Peter Maffay als Überraschungsgast?

Spannend wird es auch beim Auftritt von Anastacia: Sie wird auf der kommenden (und letzten) Tournee von Peter Maffay im nächsten Jahr als Gast auf der Bühne zu erleben sein. Der Grund: Anastacia hat den alten Maffay-Hit "So bist Du" neu aufgenommen. Er heißt jetzt "Just You" und ist ein Duett mit Maffay. Kommt Peter Maffay also auch nach Dortmund?

Atemlos-Jubiläum: Kommt Helene Fischer zum Schlagerboom?

Über eine fast noch größere Überraschung - zumindest für Schlagerfans - wird aktuell im Netz diskutiert. Wird auch Helene Fischer bei der größten Schlagerparty des Jahres auf der Bühne stehen? Bestätigt ist ihr Kommen nicht. Einen aktuellen Anlass nach Dortmund zu reisen, hätte die Queen des deutschsprachigen Schlagers allemal: nämlich gemeinsam mit zehntausenden Fans das zehnjährige Jubiläum ihres Super-Hits "Atemlos" zu feiern.





Andrea Berg

DJ Ötzi

Roland Kaiser

Sarah Engels

Howard Carpendale

Kerstin Ott

Anastacia

Ross Antony

Maite Kelly

Mickie Krause

Beatrice Egli

Thomas Anders

Michelle

Überraschungsgast: Daniel Muñoz